В Минпромторге предупредили об отзыве выпускаемых сейчас автомобилей

Выпускаемые сейчас автомобили без систем вызова экстренных оперативных служб будут дооснащаться такими системами в рамках отзывных кампаний. Об этом сообщили "РГ" в Минпромторге.

"Дооснащение транспортных средств будет проходить в рамках подготовленных производителем и согласованных с Росстандартом отзывных программ для минимизации сроках оборота таких машин на рынке", - отметили в пресс-службе Минпромторга. Как пояснили в министерстве, дооснащение будет проводиться за счет автопроизводителей. А контроль за выпуском в обращение транспортных средств, не оснащенных системами вызова экстренных оперативных служб, и их последующим дооснащением системами будет осуществлять Минпромторг России. Для этого будет использоваться в том числе информация, содержащаяся в Системах электронных паспортов транспортных средств.

Производителям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разрешили выпускать автомобили без установки SOS-комплекса ЭРА-ГЛОНАСС решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года. Такая мера будет действовать до конца этого года.

При этом предусмотрена обязанность изготовителей транспортных средств дооснастить их необходимыми системами до 30 июня 2022 года. Решение касается не только России, но также Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, которые входят в ЕАЭС.

Введение этой меры было вызвано отсутствием на рынке достаточного количества электронных микрочипов. "Решение направлено на недопущение остановки российских автозаводов и возникновения дефицита российских автомобилей в дилерских сетях", - пояснили в Минпромторге.

В свою очередь дефицит электронных компонентов возник из-за отсутствия на рынке достаточного количества полупроводников, которые используются в качестве сырья для производства чипов.

Такие сбои были вызваны ситуацией в глобальной экономике, столкнувшейся с последствиями пандемии коронавируса. Высокий спрос на полупроводники возник в связи с ростом спроса на компьютеры и мобильные устройства в ситуации, когда большинство людей перешли на удаленную работу, пояснили в Минпромторге. В этой связи практически все глобальные автопроизводители столкнулись с проблемами в поставках электронных компонентов, добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что концерн АвтоВАЗ приостановил работу трех линий в Тольятти с 23 августа на пять дней.