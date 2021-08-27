Глава АвтоВАЗа рассказал, кто виноват в том, что Lada не досчитается покупателей

Николя Мор, возглавляющий АвтоВАЗ с июня 2021 года, рассказал, как обстоит ситуация с производством на сегодняшний день и сколько автомобилей Lada и Renault не будет выпущено по итогам года.

Президент АвтоВАЗа поведал о цепочке поставок электронных компонентов, которых катастрофически не хватает для организации стабильно работающего производства:

"Физически мы получаем комплектующие от самарского предприятия Bosch (модули ABS - прим. "РГ"), но за ним стоит завод в Германии, поставщики которого находятся в той же Малайзии".

Отметим, что в Малайзии налажен выпуск полупроводников, необходимых для создания чипов и других радиодеталей.

"На сегодняшний день у нас серьёзный дефицит (комплектующих), из-за которого в июне-июле мы снизили программу производства на 14 тысяч автомобилей и, к сожалению, потеряем ещё какое-то количество машин", - сказал Мор, отметив, что пока не знает, когда закончится кризис, поэтому нужно быть готовым к незапланированным остановкам и запускам производства.

При этом Николя Мор выразил надежду, что проблемы всё-таки решатся в ближайшие недели, подчеркнув, что хочет соблюсти осторожность в прогнозах.

Ранее "РГ" рассказывала, какую проблему на АвтоВАЗе Николя Мор считает наиболее существенной, мешающей стать компании более гибкой.