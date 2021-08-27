Президент АвтоВАЗа рассказал о главной проблеме компании

Николя Мор в интервью тольяттинскому телеканалу рассказал об одной из главных проблем, которая мешает Lada развиваться ударными темпами.

Напомним, Мор вновь возглавил АвтоВАЗ в начале лета этого года. По его словам, он никуда не уходил и постоянно следил за предприятием. Мор с сожалением отметил, что на АвтоВАЗе по-прежнему присутствуют "сложность процессов и бюрократия".

Николя Мор также рассказал, что ему удалось ознакомиться с приказом Виктора Полякова, первого резидента АвтоВАЗа, в котором он призывает упрощать, а не усложнять процессы и цепочки. Этот документ распечатали и повесили в заседании, чтобы, по словам Мора, "каждый мог осознать, что бюрократия создает много проблем".

"Мы должны многое упрощать в компании, чтобы быть эффективнее и быстрее в решениях, это то, что мы делаем сейчас", - сказал президент АвтоВАЗа.

В настоящее время у АвтоВАЗа, кроме бюрократии и сложности процессов, есть ещё одна большая проблема - отсутствие комплектующих для выпуска автомобилей на заводе в Тольятти. С 23 августа конвейер простаивает и запустится только в середине следующей недели.