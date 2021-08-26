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26.08.2021 12:12
Рубрика: Российский автопром

Стало известно, когда АвтоВАЗ все-таки возобновит производство Lada

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области / РИА Новости Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области / РИА Новости
Фото: Пресс-служба губернатора Самарской области / РИА Новости

Президент компании Николя Мор на днях сообщил, что АвтоВАЗ сможет возобновить сборку автомобилей со следующей недели. Сформирован предварительный график работы производств, который был опубликован группой "Нетипичный АвтоВАЗ".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ приступит к ликвидации дефицита Lada со следующей недели

В понедельник, 30 августа, на работу не выйдет никто. Производство Lada Niva Legend и Niva Travel возобновят 2 сентября. В этот же день запустят линию по сборке Lada Granta. Автомобили на платформе B0, это модели Lada Xray, Largus и Renault Logan и Sandero, начнут собирать лишь с 6 сентября.

Площадка "Lada Ижевск", занятая производством Lada Vesta, работает в штатном режиме.

АвтоВАЗ приостановил работу конвейера завода в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов. Часть вынужденно выходной недели компенсируют оставшимися днями от корпоративного отпуска - их вазовцы должны были отгулять в декабре, а ещё два дня будут оплачены в соответствии с режимом простоя - в размере две трети от средней зарплаты.

#Lada