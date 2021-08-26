Стало известно, когда АвтоВАЗ все-таки возобновит производство Lada

Президент компании Николя Мор на днях сообщил, что АвтоВАЗ сможет возобновить сборку автомобилей со следующей недели. Сформирован предварительный график работы производств, который был опубликован группой "Нетипичный АвтоВАЗ".

В понедельник, 30 августа, на работу не выйдет никто. Производство Lada Niva Legend и Niva Travel возобновят 2 сентября. В этот же день запустят линию по сборке Lada Granta. Автомобили на платформе B0, это модели Lada Xray, Largus и Renault Logan и Sandero, начнут собирать лишь с 6 сентября.

Площадка "Lada Ижевск", занятая производством Lada Vesta, работает в штатном режиме.

АвтоВАЗ приостановил работу конвейера завода в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов. Часть вынужденно выходной недели компенсируют оставшимися днями от корпоративного отпуска - их вазовцы должны были отгулять в декабре, а ещё два дня будут оплачены в соответствии с режимом простоя - в размере две трети от средней зарплаты.