Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.08.2021 15:03
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ приступит к ликвидации дефицита Lada со следующей недели

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

С 23 августа АвтоВАЗ остановил производство на заводе в Тольятти в связи с отсутствием комплектующих. Выпуск автомобилей Lada и Renault может быть возобновлён со следующей недели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ поднимет цены на Lada в первый день осени

"Вероятность этого высока, что мы заново стартуем на следующей неделе, но может быть не на стандартной скорости конвейера", - приводит слова президента АвтоВАЗа Николя Мора агентство ТАСС. Каким образом решили проблему с поставками электронных компонентов, Мор не уточнил.

Вынужденные "каникулы" на тольяттинской площадке начались 23 августа. Три дня простоя компенсированы перенесёнными выходными в конце декабря - остатком корпоративного отпуска, два дня будут оплачены в размере 2/3 от средней зарплаты.

В Тольятти выпускаются Lada Granta, Xray и Largus, а также модели Renault Sandero и Logan. Из-за регулярных приостановок конвейера в дилерской сети образовался дефицит.

Производство Lada Vesta, налаженное на мощностях в Ижевске, от нехватки электронных компонентов не пострадало и осуществляет работу в штатном режиме.

#Lada