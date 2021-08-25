АвтоВАЗ приступит к ликвидации дефицита Lada со следующей недели

С 23 августа АвтоВАЗ остановил производство на заводе в Тольятти в связи с отсутствием комплектующих. Выпуск автомобилей Lada и Renault может быть возобновлён со следующей недели.

"Вероятность этого высока, что мы заново стартуем на следующей неделе, но может быть не на стандартной скорости конвейера", - приводит слова президента АвтоВАЗа Николя Мора агентство ТАСС. Каким образом решили проблему с поставками электронных компонентов, Мор не уточнил.

Вынужденные "каникулы" на тольяттинской площадке начались 23 августа. Три дня простоя компенсированы перенесёнными выходными в конце декабря - остатком корпоративного отпуска, два дня будут оплачены в размере 2/3 от средней зарплаты.

В Тольятти выпускаются Lada Granta, Xray и Largus, а также модели Renault Sandero и Logan. Из-за регулярных приостановок конвейера в дилерской сети образовался дефицит.

Производство Lada Vesta, налаженное на мощностях в Ижевске, от нехватки электронных компонентов не пострадало и осуществляет работу в штатном режиме.