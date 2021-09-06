АвтоВАЗ снова не вышел на работу. Дефицит комплектующих не ликвидирован

На АвтоВАЗе снова введён режим простоя, который в зависимости от производственной линии продлится с 6 по 10 сентября 2021 года. Причина та же: "отсутствие комплектующих изделий".

Lada Xray, Lada Largus, Renault Sandero, Renault Logan (линия B0) не будут выпускаться с 6 по 10 сентября. Линия по выпуску Lada Kalina (СКП "Калина) будет находиться в режиме простоя с 6 по 8 сентября.

Копию соответствующего приказа опубликовала группа "Нетипичный АвтоВАЗ" , однако в комментариях некоторые пользователи, являющиеся, вероятно, сотрудниками завода, пишут, что СКП "Калина" работает и никакого простоя нет. Вариантов несколько: либо приказ "липовый", либо на АвтоВАЗе действительно начали выпуск машин без ABS и "ЭРА-ГЛОНАСС".

По данным группы "Русский автомобиль", завод Bosch в Самаре не может поставить АвтоВАЗу антиблокировочную систему тормозов из-за отсутствия микросхемы-контроллера, "которую в нужном количестве не может поставить тайваньский производитель полупроводников".

В конце прошлой недели АвтоВАЗ отчитался о продажах в августе - они упали на 32.6%. В компании объяснили это дефицитом автокомпонентов и, соответственно, невозможностью обеспечить дилерскую сеть необходимым количеством машин.