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06.09.2021 12:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ снова не вышел на работу. Дефицит комплектующих не ликвидирован

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На АвтоВАЗе снова введён режим простоя, который в зависимости от производственной линии продлится с 6 по 10 сентября 2021 года. Причина та же: "отсутствие комплектующих изделий".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Lada Xray, Lada Largus, Renault Sandero, Renault Logan (линия B0) не будут выпускаться с 6 по 10 сентября. Линия по выпуску Lada Kalina (СКП "Калина) будет находиться в режиме простоя с 6 по 8 сентября.

Копию соответствующего приказа опубликовала группа "Нетипичный АвтоВАЗ" , однако в комментариях некоторые пользователи, являющиеся, вероятно, сотрудниками завода, пишут, что СКП "Калина" работает и никакого простоя нет. Вариантов несколько: либо приказ "липовый", либо на АвтоВАЗе действительно начали выпуск машин без ABS и "ЭРА-ГЛОНАСС".

По данным группы "Русский автомобиль", завод Bosch в Самаре не может поставить АвтоВАЗу антиблокировочную систему тормозов из-за отсутствия микросхемы-контроллера, "которую в нужном количестве не может поставить тайваньский производитель полупроводников".

В конце прошлой недели АвтоВАЗ отчитался о продажах в августе - они упали на 32.6%. В компании объяснили это дефицитом автокомпонентов и, соответственно, невозможностью обеспечить дилерскую сеть необходимым количеством машин.

#Lada