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09.09.2021 12:05
Рубрика: Связь

Эксперты оценили новое приложение "Госуслуги. Авто"

Текст: Иван Черноусов
Опрошенные "РГ" эксперты уверены, что новое приложение "Госулуги. Авто" сможет значительно упросить жизнь автовладельцам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Основная функция этого приложения заключается не в хранении СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства - прим. РГ"), а в гораздо большем числе функций, которые будут удобны для автомобилистов. Это и обжалование штрафов, это проверка автомобиля по тем или иным ограничениям, это страховые сервисы и услуги - оформление европротокола и т.д", - говорит Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов", координатор общественного движения "Синие ведерки".

Фото: iStock
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По словам эксперта, само по себе хранение СТС в электронном виде в мобильном приложении, возможно, сделает жизнь кого-то удобнее, но оно не является основной функцией приложения. "Безусловно, это хорошо, если вы забыли СТС дома, но, как правило, автовладельцы хранят СТС в самом автомобиле и забыть его можно только вместе с самим автомобилем", - утверждает он.

А вот обжалование штрафов, уведомления о штрафах, и т.д. включая тот же европротокол - это полезная функция, которая точно будет востребована среди автомобилистов, добавляет специалист. "И, конечно, функциональность этого приложения будет со временем развиваться. Оно значительно упростит жизнь автомобилистам", - заключает Шкуматов.

Автомобильный журналист, экс-ведущий программы "Автовести" на "Россия 24", Павел Блюденов полагает, что приложение должно значительно упростить жизнь автомобилистов, но самый главный вопрос, как всегда, в практике. "Например, по европротоколу уже работают два официальных приложения от РСА (Российский союз автостраховщиков - прим. "РГ"), у обоих очень низкие рейтинги, люди жалуются, что они просто не работают, либо страховые отказываются возмещать убытки из-за ошибок в оформлении", - говорит он.

Эксперт полагает, что для использования нового приложения нужно будет подготовить сотрудников ГИБДД. "Каждый сотрудник ГИББД должен знать о его существовании и иметь возможность проверить QR-код с СТС", - заключает Блюденов.

Новое приложение, разработанное Минцифры, уже доступно в App Store и Google Play.