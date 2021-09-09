Мэр Рыбинска устроил ДТП с тремя пострадавшими

Глава Рыбинска Денис Добряков назвал себя виновным в ДТП.

Напомним, авария с участием личного автомобиля Lexus GX460 главы Рыбинска Дениса Добрякова произошла 9 сентября в девятом часу утра на дороге Мышкин - Рыбинск в районе деревни Охотино: иномарка столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110. Водитель и пассажир "десятки" получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. У Дениса Добрякова диагностированы ушибы.

- Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю, - написал глава Рыбинска на своей странице в соцсети.

Там же он рассказал, что после столкновения сразу вызвал скорую, людей госпитализировали в сознании.

- С врачами я на связи, очень переживаю за пострадавших и желаю им скорейшего выздоровления. Прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания и готов ответить по закону, - подчеркнул Добряков.