Новости

Вышел новый эпизод "Кибердеревни" с Харламовым и Вассерманом 13:45
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске 13:42
Беларусь приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в Европу 13:37
Зендея-режиссер будет брать на главные роли только чернокожих женщин 13:37
Законопроект о ликвидации накопленного вреда внесут в Думу осенью 13:32
В Минске прокомментировали учения "Запад-2021" 13:24
В Госдуме сообщили о новых попытках Запада повлиять на выборы в РФ 13:21
В Ногинске извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве газа 13:14
Вторая фаза испытаний вакцины ФМБА от коронавируса пройдет до конца года 13:13
Росгвардейцы задержали гуляющего возле Сокольников с "автоматом" мужчину 13:12
В России нашли 26 тысяч взрывоопасных заброшенных скважин 13:06
Умер актер из "Спрута" и "За пригоршню динамита" Франко Грациози 13:05
Песков оценил вероятность новой встречи Путина с Байденом 13:04
Спортсмены при переходе в иностранные клубы будут платить компенсации школам 12:59
Песков назвал кощунством альтернативные версии гибели Зиничева 12:57
Амурская область получит от правительства более 2 млрд рублей 12:52
К чему приводит звериная охота литовских пограничников 12:52
МИД РФ: Угрозы для россиян в Гвинее сейчас нет 12:51
Путин не будет участвовать в сессии Генассамблеи ООН 12:46
Умер актер из "Четырех танкистов и собаки" Веслав Голас 12:43
Названа российская дата премьеры "Венома 2" 12:35
Матвиенко: МЭР подготовило проект о поддержке социальных НКО 12:34
Суд направил на лечение гражданина США, напавшего на полицейского 12:30
Заседание правительства началось с минуты молчания 12:29
В Венгрии использовали все запасы "Спутника V" 12:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 12:51
Рубрика: В мире

МИД РФ: Угрозы для россиян в Гвинее сейчас нет

Текст: Константин Волков

В настоящее время прямой угрозы для россиян, находящихся в Гвинее, нет, об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Гвинее Родион Садыков.

МИД РФ призвал мятежников освободить президента Гвинейской республики

"Непосредственной угрозы для российских граждан, пребывающих в Гвинее, не просматривается", цитирует РИА-Новости слова дипломата.

Так же, по его словам, никто из россиян не обращался в посольство за помощью.

5 сентября в Гвинее произошел госпереворот. 83-летний президент Гвинеи Альфа Конде, находившийся у власти с 2010 года, был свергнут военными под руководством полковника Мамади Думбуи, ранее служившего во французском Иностранном легионе.

Свержению Конде предшествовали протесты оппозиции, начавшиеся после референдума 2020 года, на котором действующий президент получил право внести поправки в конституцию. Они позволили ему продлить пребывание на посту президента еще на два срока. Кроме того, официально было объявлено о повышении зарплаты президента, что также вызвало недовольство населения.

В мире Африка Гвинея Власть

Главное сегодня

Путин лично простится с Зиничевым
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
В Венгрии использовали все запасы "Спутника V"
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Кузбассе
"Роскосмос": Все системы МКС работают штатно, выход в открытый космос состоится
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире