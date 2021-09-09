МИД РФ: Угрозы для россиян в Гвинее сейчас нет

В настоящее время прямой угрозы для россиян, находящихся в Гвинее, нет, об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Гвинее Родион Садыков.

"Непосредственной угрозы для российских граждан, пребывающих в Гвинее, не просматривается", цитирует РИА-Новости слова дипломата.

Так же, по его словам, никто из россиян не обращался в посольство за помощью.

5 сентября в Гвинее произошел госпереворот. 83-летний президент Гвинеи Альфа Конде, находившийся у власти с 2010 года, был свергнут военными под руководством полковника Мамади Думбуи, ранее служившего во французском Иностранном легионе.

Свержению Конде предшествовали протесты оппозиции, начавшиеся после референдума 2020 года, на котором действующий президент получил право внести поправки в конституцию. Они позволили ему продлить пребывание на посту президента еще на два срока. Кроме того, официально было объявлено о повышении зарплаты президента, что также вызвало недовольство населения.