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Названы самые популярные книги в России

Новости
    09.09.2021, 17:00
Текст:   Богдан Бобров

Серии романов "Гарри Поттер", "Ведьмак" и произведения Стивена Кинга наиболее часто попадают в поисковые запросы россиян. Об этом пишет KP.RU, ссылаясь на экспертов интернет-сервиса "Авито".

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Таким образом, фэнтези и фантастика стали наиболее популярными жанрами у жителей нашей страны в первой половине 2021 года.

На первом месте "Гарри Поттер" - спрос на литературный цикл за авторством Джоан Роулинг вырос на 54%, причем чаще пользователям Сети требуется найти первые части волшебной саги: "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и Тайная комната".

На второй строчке Стивен Кинг, работоспособность которого в пример Джорджу Мартину не знает границ. Среди наиболее востребованных его произведений у отечественных читателей: "Ярость", "Оно", "Темная башня" и "Противостояние".

Фото: kinopoisk.ru
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И бронза в этом импровизированном соревновании у польского писателя Анджея Сапковского с его "Ведьмаком", рост популярности которого, не в последнюю очередь может быть связан с выходящим на Netflix одноименным сериалом.

В пятерке востребованных также "Метро 2033" Дмитрия Глуховского и "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки.

Результаты исследования показали, что в целом в России спрос на книги увеличился на 46%.

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