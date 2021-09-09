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09.09.2021 12:17
Рубрика: Легковые авто

Обязательный техосмотр в России могут отменить до конца года

Текст: Матвей Линник
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Закон об отмене обязательно техосмотра в России могут принять до конца года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Володин пояснил изменения техосмотра автомобилей

По его словам, соответствующий проект уже подготовлен и будет внесен в ближайшее первое заседание Госдумы.

"Надеюсь, до конца года решение будет принято", - сказал чиновник.

Напомним, с 22 августа страховщики не проверяют при заключении договора ОСАГО наличие действующей диагностической карты. Соответствующие поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО подписал президент РФ Владимир Путин. Это, по сути, стало отсрочкой от прохождения техосмотра именно для владельцев легковушек физических лиц до 1 марта следующего года, когда вступит в силу штраф за отсутствие диагностической карты.