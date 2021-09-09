Обязательный техосмотр в России могут отменить до конца года

Закон об отмене обязательно техосмотра в России могут принять до конца года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, соответствующий проект уже подготовлен и будет внесен в ближайшее первое заседание Госдумы.

"Надеюсь, до конца года решение будет принято", - сказал чиновник.

Напомним, с 22 августа страховщики не проверяют при заключении договора ОСАГО наличие действующей диагностической карты. Соответствующие поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО подписал президент РФ Владимир Путин. Это, по сути, стало отсрочкой от прохождения техосмотра именно для владельцев легковушек физических лиц до 1 марта следующего года, когда вступит в силу штраф за отсутствие диагностической карты.