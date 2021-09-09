Песков назвал кощунством альтернативные версии гибели Зиничева

Есть одна версия гибели главы МЧС Евгения Зиничева, остальное - кощунство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, какую версию доложили по гибели Зиничева Владимиру Путину, Песков ответил: "Абсолютно понятно. Это все было рассказано вчера, и никаких там версий нет, есть одна реальная версия".

"Остальное - это достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - подчеркнул представитель Кремля. На уточнение, произошла ли трагедия на учениях, он ответил: "Вчера все абсолютно было сказано".

Зиничев погиб в среду на учениях в Норильске. Он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который оступился на скале. Главе МЧС было 55 лет. В четверг Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.