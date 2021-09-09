На месте взрыва газа в Ногинске обнаружено тело пятого погибшего

Число погибших в результате взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске увеличилось до пяти человек. В МЧС России рассказали, что под завалами обнаружено тело ребенка. На данный момент, остается неизвестной судьба еще двух человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, взрыв прогремел в среду утром в девятиэтажке по адресу 28 Июня, 9а. Обрушилась часть внешней стены здания, а также перекрытия со второго по пятый этажи. По предварительным данным, газ взорвался в квартире многодетной семьи.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 19 пострадавших. Более 170 человек эвакуированы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что поврежденный дом после разбора завалов обследуют и вынесут вердикт, подлежит здание восстановлению или нет. На это понадобится не более суток.