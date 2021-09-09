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09.09.2021 14:37
Рубрика: Культура

В Воронеже создали веб-сериал по мотивам мифа о Медее

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)

Необычный спектакль приготовили для открытия сезона в Молодежном музыкально-пластическом театре. Увидеть "Медею" смогут не только жители Воронежа - постановка сделана специально для демонстрации в Сети в формате мини-сериала.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля
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Руководил работой молодой петербургский режиссер Дмитрий Отяковский. Ранее он создавал оперные спектакли для фестивалей, Мариинского и Эрмитажного театров. В 2020-м получил национальную оперную премию "Онегин" за лучший онлайн-проект - "Пир во время чумы" на музыку Кюи.

В основу воронежского спектакля лег миф о страстной Медее, которая убила своих детей, обезумев от ревности.

- Мы не стремимся воссоздать древнегреческую трагедию. Через тысячелетие эта история оживает по-новому: Медея живет в Воронеже XXI века, в коммуналке с маргинальными соседями, которые будут давать свидетельские показания ее преступления. Прошлое и настоящее переплетутся в единое целое, и зритель должен будет сам ответить на вопрос: кто в этой истории жертва, а кто - палач, кто прав, кто виноват, - рассказал Дмитрий Отяковский.

Музыку к спектаклю написал композитор из Санкт-Петербурга Рустам Сагдиев. Все роли исполняют артисты в возрасте от 18 до 35 лет, в большинстве своем - любители. Молодежный музыкально-пластический театр организовал обучение труппы актерскому, вокальному и хореографическому мастерству. Грант на постановку выделило федеральное агентство "Росмолодежь".

Фото: Владимир Майоров / Дирекция Платоновского фестиваля
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- В "Медее" мы отказались от традиционного сценического пространства с использованием декораций и светового оформления. Это не видеозапись спектакля, а своего рода веб-сериал из трех частей, которые будут выходить в интернет-эфир друг за другом в 21:00, - пояснила художественный руководитель театра Анна Конивец. - Наш проект направлен прежде всего на молодежь. Мы хотим показать, что театр - это интересно и созвучно времени.

Первую серию "Медеи" покажут вечером 15 сентября. Трансляция будет идти в официальных пабликах театра в социальных сетях.

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