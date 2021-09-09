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09.09.2021 13:59
Рубрика: Власть

Глава Минсельхоза оценил объем добычи рыбы за 2021 год

Текст: Татьяна Карабут
В этом году объем добычи водных биоресурсов составит около 5 млн тонн - столько же, сколько и в прошлом году, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Международном рыбопромышленном форуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом объем производства товарной аквакультуры достигнет 360 тыс. тонн (на 32 тыс. тонн больше, чем в прошлом году). В прошлом году рост составил 14%.

Несмотря на пандемию, переработка сумела сохранить небольшую, но все же тенденцию к росту во многом благодаря строительству новых производственных мощностей. За последние годы введены 20 береговых заводов, 6 из которых - это крупные перерабатывающие предприятия с объемом производства более 1 тыс. тонн в сутки. Также в море выходят первые суда с фабриками на борту, рассказал министр.

Ограничения со стороны Китая, на который до пандемии приходилось более половины экспорта, подтолкнули Россию к поиску новых рынков сбыта. Значительные объемы были перенаправлены в Южную Корею, Японию, страны Евросоюза, российская рыбная продукция теперь поставляется в Мавританию и Новую Зеландию. За последние четыре года для российской рыбной продукции открыто 20 рынков по 23 видам продукции, эта работа продолжается.

"Но при этом мы продолжаем диалог с нашими китайскими партнерами, российская сторона предложила дополнительные меры для снижения рисков распространения коронавируса", - отметил Патрушев.

Рыбаков поддерживают госсубсидиями. Так, со следующего года рыбакам, осуществляющим промысел в отдаленных районах, будут предоставлять субсидии на приобретение топлива. Подготовлен проект изменений в Налоговый кодекс, стимулирующий производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для поддержки сбыта принято решение о субсидировании внутренних перевозок рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока. Отрасль поддерживается на территориях опережающего развития. На прошлой неделе президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме объявил о введении на Курильских островах льготного налогового и таможенного режима.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В числе главных задач для рыбной отрасли министр назвал обновление производственных мощностей, в том числе, флота. Это позволит создавать рабочие места и поспособствует повышению качества жизни в регионах, особенно тех, где рыбохозяйственный комплекс входит в число ключевых направлений. Основным инструментом выполнения поставленных задач является стимулирование инвестиционной активности. На данный момент в рамках механизма льгот уже построено пять судов, на подходе еще 33. Всего, по экспертной оценке, будет обновлено 40% судов в дальневосточном бассейне, 80% - в северном.

Также Дмитрий Патрушев отметил необходимость развития аквакультуры и науки.

"Сегодня рыбная отрасль развивается в соответствии с передовыми мировыми тенденциями. Но пандемия вносит существенные коррективы, нарушает традиционную производственную, сбытовую цепочку. Наша задача: адаптировать к новым условиям, продолжить укрепление результатов рыбохозяйственного комплекса. Для этого мы продолжим стимулировать инвестиционную активность и совершенствовать механизмы государственного регулирования", - заключил Дмитрий Патрушев.

В регионах Власть Работа власти Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Филиалы РГ Северо-Запад ДФО СЗФО Санкт-Петербург

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