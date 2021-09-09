В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko

Вахитовский районный суд Казани вынес решение об аресте лидеров финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой - так называемой "десятой звезды" проекта - и Дины Габдуллиной, имевшей статус "вице-президента". По версии следствия, они привлекли десятки тысяч вкладчиков.

Обе женщины стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. О заключении их под стражу ходатайствовало следствие. Обвиняемые и их адвокаты настаивали на домашнем аресте и утверждали, что намерены сотрудничать со следствием.

Как отмечает РИА Новости, лидеры пирамиды помещены в СИЗО до 7 ноября.

Ранее в столице РТ был взят под стражу еще один "вице-президент" Finiko Ильгиз Шакиров, который являлся личным помощником основателя компании Кирилла Доронина. Последний был задержан, а затем арестован в начале августа этого года. Трое его партнеров - Зыгмунт Зыгмунтович, братья Марат и Эдвард Сабировы - заочно арестованы и объявлены в международный розыск, поскольку успели скрыться за границей.