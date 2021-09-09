Ученые создали нанокапсулы для лечения рака

Томские ученые создали "наноупаковку" для радиоактивного изотопа актиний-225, использующегося в противораковой терапии. Нанокапсулы прочно удерживают его внутри, минимизируя риски высвобождения побочных продуктов распада, токсичных для живых клеток.

Сегодня актиний-225 считается крайне перспективным радиофармпрепаратом для лечения различных видов онкозаболеваний, в том числе на последней стадии. При распаде он испускает альфа-частицы, которые "бьют" в раковые клетки, не задевая здоровые. Однако у препарата есть серьезный недостаток. При его распаде образуются токсичные изотопы, которые накапливаются в печени, почках и селезенке. По словам ученых, именно это и сдерживает широкое применение в клинической практике.

Для безопасности лечения изотоп упаковывают в капсулу из биодеградируемого полимера, который с течением времени распадается в организме на безвредные элементы. Но такая конструкция не очень надежна. Исследователи из Томского политеха придумали, как уберечь пациента от побочных продуктов альфа-распада.

- Мы подключили химию, - рассказывает ведущий научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Александр Тимин. - Сначала связали изотоп с молекулой альбумина. Затем поместили эту пару в полимерный раствор, в котором альбумин образовал прочную ковалентную связь с полимером, то есть буквально окружил сферой белок и изотоп вместе с ним.

Испытания на лабораторных мышах проводились на базе Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова в Санкт-Петербурге. Упакованный в капсулу актиний-225 доставляли к клеткам, пораженным меланомой. Исследования показали: спецупаковка повысила терапевтический эффект актиния до 40 процентов. Данные на животных продемонстрировали накопление препарата в почках не более пяти процентов от общего объема, при аналоговых системах накопление -от 30-35 до 50 процентов. То есть капсула удерживает побочные продукты достаточно надежно.