"Талибан" разрешил 200 иностранцам вылететь из аэропорта Кабула

Двести американцев и других иностранцев, которые остаются в Афганистане, вылетят чартерными рейсами из Кабула в четверг, 9 сентября. Новое правительство "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) согласилось на их эвакуацию. Самолеты будут одними из первых международных рейсов, вылетающих из аэропорта Кабула после окончания хаотичной эвакуации под руководством США 124 тысяч иностранцев и афганцев из группы риска, уточняет Guardian.

С тех пор, как 30 августа завершился вывод американских вооруженных сил из Афганистана, частные лица и некоммерческие группы безуспешно пытались организовать эвакуацию с территории, контролируемой "Талибаном", для десятков американских граждан и, по оценкам наблюдателей, тысяч афганцев, которые помогали возглавляемым США силам НАТО в течение двадцатилетней войны.

По словам официального представителя США, вылет новых эвакуационных рейсов стал возможен благодаря давлению Вашингтона на талибов, которые в итоге разрешили вылететь из Афганистана спецпредставителю США Залмаю Халилзаду и группе сопровождающих его лиц. Чиновник не мог сказать, были ли американские гражданские лица и другие иностранные граждане среди людей, застрявших на несколько дней в северном афганском городе Мазари-Шариф из-за того, что их частным чартерам не разрешили вылет.

Новый исход иностранцев из Афганистана, одобренный "Талибаном", происходит на фоне растущей озабоченности мирового сообщества по поводу быстро ухудшающейся ситуации с правами человека в этой стране, в том числе в отношении свободы слова и прав женщин. Афганские журналисты рассказали о том, как их избивали и задерживали после освещения акций протеста. Среди них были два репортера, у которых остались ссадины и синяки после того, как они были избиты и задержаны на несколько часов силовиками "Талибана" за освещение акции протеста в столице Афганистана 8 сентября. Журналистов доставили в полицейский участок в столице, где, по их словам, их били дубинками, электрическими проводами и плетками, их обвинили в организации акции протеста.

Несмотря на обещания о более "мягком" режиме, в том числе о разрешении журналистам работать без ущемления их прав, "Талибан" предпринял решительные действия для подавления оппозиции своему правлению, включая запрет на несанкционированные акции протеста, объявленный министерством внутренних дел 8 сентября.

Напомним, что в новый кабинет министров Афганистана входят бывшие заключенные американской военной тюрьмы в Гуантанамо, а министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани разыскивается США по обвинению в терроризме: за его поимку ФБР обещано вознаграждение в размере десяти миллионов долларов. Его дядя, которого американцы "оценили" в пять миллионов долларов, является министром по делам беженцев и репатриации.