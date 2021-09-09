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08.09.2021 18:49
Рубрика: Власть

Выброс мусора из машин будут фиксировать автоматическими камерами

Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Штраф за выброс мусора из автомобилей повысят в 10 раз. Фиксировать нарушение будут автоматические камеры. Но речь идет не о выброшенных из окна автомобилей окурках или фантиках от конфет, как поторопились сообщить некоторые СМИ, а об организации свалок в лесах, на обочинах и стоянках для отдыха. В Госдуму внесен соответствующий законопроект.
Выброшенный из окна автомобиля мусор камеры фиксировать не будут. Может, и зря. Фото: Vyacheslav Dumchev / istock Выброшенный из окна автомобиля мусор камеры фиксировать не будут. Может, и зря. Фото: Vyacheslav Dumchev / istock
Выброшенный из окна автомобиля мусор камеры фиксировать не будут. Может, и зря. Фото: Vyacheslav Dumchev / istock

Авторами этого законопроекта выступили Московская городская Дума и Дума Московской области. Они предлагают в Кодексе об административных правонарушениях прописать, что собственника автомобиля следует привлекать к ответственности не только за нарушение Правил дорожного движения, если таковое выявлено камерами, работающими в автоматическом режиме, но и за выброшенный мусор вне отведенных для этого мест.

Фото: iStock
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При этом сами штрафы в разы увеличить. Сейчас физическому лицу за выброшенный в неположенном месте мусор можно выписать штраф 1-2 тысячи рублей. И делать это должны инспекторы экологического надзора, буквально поймав нарушителя за руку.

Но на всех нарушителей инспекторов не напасешься. В то же время в Московской области с января 2019 по август 2020 года за незаконный сброс отходов назначено штрафов более чем на 12 миллионов рублей, а взыскано только 5,5 миллиона. Ущерб, причиненный окружающей среде, превысил 287 миллионов рублей.

В Москве за этот же период только на территории Троицкого и Новомосковского административных округов за незаконный сброс отходов назначено штрафов на общую сумму 725 тысяч рублей. В качестве обеспечительных мер изъято 30 единиц техники. Вместе с тем только за 2019 год на ликвидацию несанкционированных свалок было потрачено более 345 миллионов рублей.

Нынешний штраф в 1000 рублей никого не сдерживает. Например, вывоз контейнера с мусором стоит в столичном регионе 10 тысяч. Чтобы не платить за утилизацию, некоторые коммерсанты сваливают мусор прямо в лесах, на обочинах дорог, на стоянках для отдыха. Именно на закрытие такого незаконного бизнеса и направлен законопроект.

И штраф для физлиц предлагается установить в размере 10 тысяч рублей. При этом проект предусматривает повышенную ответственность за повторное подобное нарушение для юрлиц и индивидуальных предпринимателей вплоть до конфискации транспортного средства, как орудия совершения преступления.

Предполагается, что камеры будут устанавливаться в местах наиболее вероятного сброса мусора. А полномочия по привлечению к ответственности помимо органов экологического надзора получат органы лесного надзора, а также МВД.

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Что же касается дачников, оставляющих свой мусор в таких местах, то они как раз попадут под действие этого закона. Но тут ситуация двоякая: а что сделали власти, чтобы дачники не выбрасывали свои пакетики с мусором вдоль дорог? Где контейнеры для его сбора? Ни на одной площадке для отдыха, кроме как на платных участках трасс, помойки не найти.

Власть Право Административное право Москва Московская городская дума Московская область Мособлдума Законопроекты и комментарии

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