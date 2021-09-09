Выброс мусора из машин будут фиксировать автоматическими камерами

Штраф за выброс мусора из автомобилей повысят в 10 раз. Фиксировать нарушение будут автоматические камеры. Но речь идет не о выброшенных из окна автомобилей окурках или фантиках от конфет, как поторопились сообщить некоторые СМИ, а об организации свалок в лесах, на обочинах и стоянках для отдыха. В Госдуму внесен соответствующий законопроект.

Выброшенный из окна автомобиля мусор камеры фиксировать не будут. Может, и зря. Фото: Vyacheslav Dumchev / istock

Авторами этого законопроекта выступили Московская городская Дума и Дума Московской области. Они предлагают в Кодексе об административных правонарушениях прописать, что собственника автомобиля следует привлекать к ответственности не только за нарушение Правил дорожного движения, если таковое выявлено камерами, работающими в автоматическом режиме, но и за выброшенный мусор вне отведенных для этого мест.

При этом сами штрафы в разы увеличить. Сейчас физическому лицу за выброшенный в неположенном месте мусор можно выписать штраф 1-2 тысячи рублей. И делать это должны инспекторы экологического надзора, буквально поймав нарушителя за руку.

Но на всех нарушителей инспекторов не напасешься. В то же время в Московской области с января 2019 по август 2020 года за незаконный сброс отходов назначено штрафов более чем на 12 миллионов рублей, а взыскано только 5,5 миллиона. Ущерб, причиненный окружающей среде, превысил 287 миллионов рублей.

В Москве за этот же период только на территории Троицкого и Новомосковского административных округов за незаконный сброс отходов назначено штрафов на общую сумму 725 тысяч рублей. В качестве обеспечительных мер изъято 30 единиц техники. Вместе с тем только за 2019 год на ликвидацию несанкционированных свалок было потрачено более 345 миллионов рублей.

Нынешний штраф в 1000 рублей никого не сдерживает. Например, вывоз контейнера с мусором стоит в столичном регионе 10 тысяч. Чтобы не платить за утилизацию, некоторые коммерсанты сваливают мусор прямо в лесах, на обочинах дорог, на стоянках для отдыха. Именно на закрытие такого незаконного бизнеса и направлен законопроект.

И штраф для физлиц предлагается установить в размере 10 тысяч рублей. При этом проект предусматривает повышенную ответственность за повторное подобное нарушение для юрлиц и индивидуальных предпринимателей вплоть до конфискации транспортного средства, как орудия совершения преступления.

Предполагается, что камеры будут устанавливаться в местах наиболее вероятного сброса мусора. А полномочия по привлечению к ответственности помимо органов экологического надзора получат органы лесного надзора, а также МВД.

Что же касается дачников, оставляющих свой мусор в таких местах, то они как раз попадут под действие этого закона. Но тут ситуация двоякая: а что сделали власти, чтобы дачники не выбрасывали свои пакетики с мусором вдоль дорог? Где контейнеры для его сбора? Ни на одной площадке для отдыха, кроме как на платных участках трасс, помойки не найти.