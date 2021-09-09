Под Северным морем нашли "затерянный мир" ледникового периода

Международная группа ученых впервые получила изображения древнего и давно исчезнувшего с поверхности Земли ландшафта, который скрывается глубокого под дном Северного моря. Сканирование помогло обнаружить даже скрытые русла гигантских рек.

Результаты исследования опубликованы в журнале Geology, а коротко о нем рассказывает Eurek Alert. Сообщается, что ученым впервые удалось увидеть ранее надежно скрытые от человеческого глаза ландшафты, которые миллионы и тысячелетия назад сформировались под огромными ледяными щитами. Речь идет о ландшафтах, которые были скрыты во время нескольких ледниковых периодов. Миллионы и тысячи лет назад они были частью поверхности современной Великобритании и Западной Европы.

Обнаружить и запечатлеть захватывающие пейзажи ледниковых периодов под Северным морем удалось с помощью технологии трехмерного сейсмического отражения. Авторы поясняют, что эта технология по принципу своего действия похожа на магнитно-резонансную томографию.

Она использует звуковые волны для создания подробных трехмерных изображений древних ландшафтов, которые скрыты глубоко под поверхностью Земли. Аналогично сканирование с помощью МРТ отображает внутренние органы человека.

Новый метод позволил ученым буквально заглянуть под дно Северного моря, причем удалось получить трехмерные изображения объектов, которые расположены на глубине залегания от нескольких метров до нескольких сотен метров под морским дном.

Исследователи отмечают беспрецедентно высокую детализацию полученных изображений. Благодаря этому, например, были обнаружены огромные каналы под морским дном. Ученые считают, что эти каналы представляют собой устья древних рек. Они поистине были гигантскими - каждый из каналов оказался как минимум в десять раз шире реки Темзы.

В ходе исследования были идентифицированы многочисленные так называемые туннельные долины, самые древние из которых погребены на сотни метров под морским дном в Северном море. Это была разветвленная речная сеть, которая во времена ледниковых периодов становилась "водопроводной системой" ледяных щитов. Эта система реагировала на потепление климата - по мере повышения средней температуры атмосферного воздуха ледники таяли, наполняя внутреннюю систему дополнительными объемами воды. В результате туннельные долины становились все больше.

"Это открытие поможет нам лучше понять продолжающееся отступление современных ледников в Антарктиде и Гренландии, - говорит ведущий автор исследования Джеймс Киркхэм. - Так же, как мы можем оставлять следы на песке, ледники оставляют отпечаток на участке, по которому они перемещаются".

"Хотя мы уже некоторое время знаем об огромных ледниковых каналах в Северном море, это первый случай, когда мы увидели мелкомасштабные формы рельефа внутри них, - добавляет соавтор работы доктор Келли Хоган. - Эти тонкие особенности рассказывают нам о том, как вода перемещалась по каналам подо льдом и даже о том, как лед просто застаивался и таял. Очень трудно наблюдать за тем, что происходит сегодня под большими ледяными щитами. Новые данные нам в этом помогут".

Полученные в ходе исследования сведения позволят шире оценить то, как движущаяся вода влияет на состояние и движение ледников, поскольку это очень важный элемент управления поведением льда. По словам Хоган, изучение древних каналов также позволит прогнозировать, как современные ледники будут реагировать на изменение климатических условий при глобальном потеплении.