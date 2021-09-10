Бельмондо проводили под музыку Морриконе

В пятницу утром в Париже прошла заключительная, семейная, часть прощания с легендарным французским актером Жаном-Полем Бельмондо. Его семья и близкие, в том числе актер Ален Делон, собрались, чтобы проститься с ним во время церемонии в церкви Сен-Жермен-де-Пре. "Как и многие люди, я хожу на мессу только по особым случаям, начиная с самого печального: похорон", - признался сам Жан-Поль Бельмондо в биографии, опубликованной в 2011 году. В одном из интервью он сказал, что не боится смерти. "Это неизбежно", - сказал артист.

Делон, которого издание Le Parisien назвало "последним львом французского кинематографа", долгое время ошибочно представляемый как соперник Бебеля (неформальное прозвище Бельмондо во Франции), появился в пятницу около 10.45 в церкви, улыбаясь, с костылем в руке. Его сопровождал сын Энтони. Ален Делон пробыл несколько минут на переднем дворе церкви. Его встретил режиссер Бернар Мюрат, затем проводила к гробу отца Мюриэль, одна из дочерей Жан-Поля Бельмондо. 85-летний Ален Делон, пострадавший от инсульта в июне 2019 года, находится в процессе длительной реабилитации. Толпа аплодировала ему, выкрикивая его имя. Два актера познакомились около шестидесяти лет назад на съемках "Слабых женщин", а затем снимались в нескольких фильмах, включая "Борсалино". Бесконечно, и часто без повода, сталкиваемые лоб в лоб критиками, они в конечном итоге связали себя узами настоящего товарищества и актерского братства. "Имейте в виду, это было бы неплохо, если бы мы оба ушли вместе", - так в интервью CNews Делон отреагировал на смерть своего товарища в понедельник Ален Делон.

В церковь пришли и другие известные личности, в том числе режиссер Клод Лелуш, ведущий Мишель Друкер, знаменитые актеры Пьер Ришар и Жан Дюжарден, актрисы Беатрис Далле, Вероник Жанно, а также Тьерри Фремо, генеральный директор Каннского фестиваля. "Господи, я не спрашиваю тебя, почему ты забрал у нас Жан-Поля Бельмондо, я благодарю тебя за то, что подарил его нам", - сказал на церемонии вспомогательный епископ Парижа, монсеньор Марссет.

Саундтрек к фильму 1981 года "Профессионал" прозвучал, когда гроб Жан-Поля Бельмондо, обернутый французским флагом с триколором, в сопровождении офицеров президентской гвардии покинул двор Дома Инвалидов. Чуть поодаль шли президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Бриджит. Известная на весь мир композиция "Chi Mai", написанная Эннио Морриконе для итальянского фильма в 1971 году, затем использованная для саундтрека к фильму "Профессионал", положила конец национальному чествованию легендарного актера.

Под аплодисменты публики, собравшейся у Дома Инвалидов катафалк с гробом прибыл около 10 часов утра для отпевания к церкви Сен-Жермен-де-Пре, расположенной в центре Парижа. Несколько сотен человек собрались за оградительными барьерами или расположились на террасах в известных соседних кафе, таких как Deux Magots.

"Это было очень трогательно, это была прекрасная дань уважения между вчерашним и сегодняшним днем, мы чествовали Жан-Поля", - сказал известный французский комик Лоран Герра на выходе из церкви Сен-Жермен-де-Пре. "Для меня он покинул землю, но он не умер, он никогда не умрет", - сказала актриса Вероник Жанно.

Церемония, предназначенная для родственников, не транслировалась на экранах, что не помешало публике, пришедшей в большом количестве, аплодировать гробу в течение четырех минут по окончании церемонии прощания, которая длилась почти два часа. Стало известно, что тело Бельмондо было кремировано. Семья предпочла не разглашать место захоронения актера.