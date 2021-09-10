Блогер разобрал Toyota RAV4 и объяснил, почему это лучшая машина

Илья Свиридов, автор канала "Клубный сервис", никогда не скрывал своей любви к автомобилям Toyota. И на этот раз он попытался доказать, что эти чувства не напрасны на примере RAV4 в минимальной комплектации.

Свиридов отметил, что, по его мнению, на автомобиле установлен лучший двигатель, выпускающийся на сегодняшний день: это двухлитровый "атмосферник" с цепным приводом, комбинированным впрыском и электромотором для циркуляции охлаждающей жидкости. Плюс ко всему он не одноразовый, а ремонтопригодный.

Снизу днище RAV4 укрыто защитными пластиковыми экранами. Из видео не совсем понятно, какой антикор идёт с завода, и есть ли он в принципе. Если и есть, то качество и тщательность обработки оставляют желать лучшего: даже после опционального нанесения состава услугами стороннего сервиса в отверстиях под клипсы крепления защиты нет и намёка на антикор.

Касательно того, что скрыто под обшивкой салона, то шумо- и виброизоляция хорошая: маты из неопределённого состава, похожего на битум, присутствуют по всему полу и, если попытаться их отодрать, то без помощи специнструмента и старания этого не сделать. Жгуты проводов удостоились отдельной похвалы и характеристики "вечные".

Странным образом Илья Свиридов обошёл стороной обработку сварных швов и полости дверей, за что неоднократно критиковал многие машины, например, Hyundai Sonata в прошлом обзоре.

В России Toyota RAV4 продаётся по цене от 2 072 000 до 3 002 500 рублей. Двухлитровый 149-сильный двигатель предложен с 6-ступенчатой МКП и вариатором, а 199-сильный мотор 2.5 литра - с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.