Экс-глава МИД Японии Таро Коно будет претендовать на пост премьера

Бывший министр иностранных дел Японии и экс-глава местного оборонного ведомства Таро Коно, который в нынешнем правительстве отвечает за вопросы вакцинации населения, официально объявил о намерении побороться за пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), передает агентство Киодо. Напомним, что руководитель "партии власти" в Стране восходящего солнца становится премьер-министром.

Коно в свои 58 лет является наиболее молодым из всех претендентов на должность руководителя кабмина. Японец превосходно говорит на английском языке, разбирается в ближневосточной проблематике, не чурается общения с прессой и активно пользуется соцсетями. В итоге в настоящий момент он пользуется широкой популярностью в народе. Как показали недавние опросы общественного мнения, Таро Коно видят на премьерском посту около 31,9 процента участников исследования. Такой уровень поддержки значительно выше, чем у его потенциальных соперников.

Таким образом, на сегодняшний день официально о своем участии в предвыборной борьбе за место председателя ЛДП объявили три японских политика. Помимо Таро Коно, в списке значатся экс-глава МИД Японии и бывший руководитель политсовета ЛДП Фумио Кисида, а также депутат из числа женщин Санаэ Такаити, которая в прошлом занимала должность министра по административным делам и коммуникациям. Такаити-сан, как уверяет местная пресса, пользуется поддержкой экс-премьера Синдзо Абэ, что дает основания полагать о наличии у нее неплохих шансов на победу.