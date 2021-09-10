Эксперты оценили действия по интеграции России и Беларуси

Одобрение 28 программ Союзного государства по углублению интеграции в первую очередь выгодно Беларуси, а для России может способствовать расширению рынка. Такую точку зрения высказала "РГ" Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ".

"Сделан очередной шаг в сторону интеграции, однако пока документы носят программный характер и подчеркивают намерения сторон. Программы после доработки должны быть утверждены на заседании высшего Госсовета Союзного государства 4 ноября, - напомнила она. - Экономическая интеграция с Россией позволит Белоруссии получить лучшие условия, чем у нее есть сейчас. Для российской экономики влияние будет значительно менее значимым, одним из положительных результатов может быть расширение рынка".

Согласованы 28 программ, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Пакет документов направлен на гармонизацию налогового и таможенного законодательства двух стран: предусматривается подписание договора об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрение интегрированной системы администрирования косвенных налогов в рамках Союзного государства. Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики, осуществления валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем и создания общего платежного пространства в рамках Союзного государства.

"В дальнейшем, по-видимому, ситуация с международными санкциями, существенно ограничивающими Белоруссию в экспортных рынках, инвестициях, импорте технологий, будет ускорять процесс ее интеграции с Россией", - полагает эксперт.

"Поступательное развитие в российско-белорусских деловых отношениях, как и дальнейшее укрепление взаимоотношений между странами на уровне глав государств будет только способствовать либерализации и улучшению делового климата, - считает Алексей Фомичев, коммерческий директор Coface Россия. - Мы видим запрос на поддержку торговли между двумя странами".