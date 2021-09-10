Эксперты: Россия и Беларусь последовательно расширяют интеграционное сотрудничество

С момента создания союзного государства Россия и Беларусь последовательно расширяли и количество, и качество направлений сотрудничества. На фоне существенных изменений в мировой экономике у нас последовательно друг за другом возникли Таможенный союз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Экономическая интеграция оказала значительное влияние на развитие Союзного государства, равно как и наоборот.

За двадцать лет в рамках Союзного государства было реализовано более 57 программ по разработке новых технологий и созданию новой инновационной продукции. Актуальные приоритетные направления развития Союзного государства на 2018-2022 годах сегодня включают помимо "традиционного" энергетического вопроса, формирование объединенной транспортной системы, совершенствование бюджетной политики, проведение согласованной макроэкономической политики, развитие промышленности и агропрома и целый ряд других направлений.

Россия естественным образом является лидером среди торговых партнеров Белоруссии, ее доля в совокупном товарообороте страны находится в пределах 46-48 процентов. При этом с 2009 года наблюдается планомерный рост индекса комплементарности торговли с Россией, который показывает, как сочетаются структуры экспорта и импорта торгующих между собой стран. Согласно расчетам, за период 2009-2020 годов он вырос с 39 до 46,5, что говорит о росте взаимозависимости экономик.

За это же время стороны смогли договориться и убрать все мешающее экономическому сотрудничеству барьеры. За пять последних лет Белоруссия устранила 13 барьеров, в том числе избыточных требований и процедур по отношению к техрегламентам ЕАЭС. Со стороны России большая часть барьеров, применяемых в отношении партнера, касалась временных ограничений на ввоз сельскохозяйственных товаров, происходящих с территории соседей. Все еще помнят скандалы с польскими яблоками и норвежской семгой. Благо, теперь это история.

Общий объем прямых инвестиций из России в экономику Беларуси к началу 2021 года превысил 4,5 млрд долларов. Среди наиболее крупных партнерских проектов можно назвать строительство Белорусской атомной электростанции, завода по производству технического углерода "Омск Карбон Могилев", завода по переработке масличных культур (инвестор ГК "Содружество"). Здесь теперь работает более 2,4 тысяч предприятий с российским участием, из них около 1,3 тысяч в формате совместных предприятий.

При этом важнейшим достижением Союзного государства является обеспечение равных трудовых прав для граждан России и Беларуси. Это касается прав в оплате труда, режиме рабочего времени и отдыха, охране и условиях труда. В рамках создания единого миграционного пространства отменен разрешительный порядок найма на работу. С 2006 года реализуется равенство прав граждан двух стран на пенсионное обеспечение. Отсюда рост белорусских трудовых мигрантов, прибывающих на рынок России. За период 2016-2019 гг. количество трудовых мигрантов из Беларуси на рынке России возросло более чем в 1,5 раза - с 98 до 163 тысяч человек. В свою очередь этот фактор оказывает влияние, в том числе, на доходы населения. Так, индекс реальных денежных доходов населения у соседей непрерывно рос с 2017 года и даже несмотря на пандемию, продолжился в 2020 году, поднявшись на 5,1 процента.

По оценкам ВАВТ и РАНХиГС, наибольшую пользу от интеграции в рамках ЕАЭС и Союзного государства получает Белоруссия. Динамика ее ВВП в значительной степени определялась выгодами от интеграционных процессов последних лет. За прошедшее пятилетие вклад интеграции в рост ВВП страны составил около 4 процента, а в прошлом году этот эффект практически в два раза уменьшил падение ВВП республики.

Теперь нашим странам необходимо двигаться вперед и на более сложных направлениях. Это государственные закупки (сохраняются барьеры для участия со стороны обоих партнеров); поставки сельскохозяйственных товаров (стороны на систематической основе вводят ограничения в отношении отдельных компаний-производителей); продолжающиеся через Беларусь поставки "санкционных" товаров на рынок РФ (одним из решений в данной ситуации видится введение маркировки товаров); неравенство при доступе на рынки транспортных услуг (к примеру, белорусские перевозчики не допущены ко внутреннему рынку автомобильных перевозок России).