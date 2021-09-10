Матвиенко: Зиничев ушел из жизни как настоящий спасатель

"Он был неравнодушным, при этом очень скромным. Ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой. И это большая трагедия для семьи, для всех нас. Это огромная потеря для страны, когда такие люди уходят из жизни", - сказала Матвиенко журналистам. Спикер Совфеда посетила церемонию прощания с министром.

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году. В 2020 году Зиничеву было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.