Власть
10.09.2021 12:10

Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом

Председатель правительства России Михаил Мишустин в пятницу, 10 сентября, прибыл в столицу Беларуси Минск с рабочим визитом. Он примет участие в заседании Совета министров Союзного государства.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Заседание будет посвящено обсуждению углубления интеграции в Союзном государстве. Председательствовать будет Мишустин.

Совет, в частности, будет обсуждать детали договоренностей лидеров РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые накануне в Кремле согласовали 28 программ по интеграции в рамках Союзного государства.

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