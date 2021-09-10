Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом

Председатель правительства России Михаил Мишустин в пятницу, 10 сентября, прибыл в столицу Беларуси Минск с рабочим визитом. Он примет участие в заседании Совета министров Союзного государства.

Заседание будет посвящено обсуждению углубления интеграции в Союзном государстве. Председательствовать будет Мишустин.

Совет, в частности, будет обсуждать детали договоренностей лидеров РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые накануне в Кремле согласовали 28 программ по интеграции в рамках Союзного государства.