Названа официальная причина смерти 16-летнего актера Логана Уильямса

Служба коронеров Британской Колумбии обнародовала официальную причину смерти 16-летнего актера из сериалы "Флэш" Логана Уильмса.

Юный артист был найден мертвым в своем доме 1 апреля прошлого года. При этом мать Логана сразу заявила, что виной всему - зависимость подростка от незаконных препаратов.

Теперь же последовало уточнение: как передает TMZ, причиной смерти артиста стал фентанил, опиоидный анальгетик.

При этом смерть Логана не была преднамеренной, став результатом случайности.

Логан Уильямс родился 9 апреля 2003 года в Ванкувере.

На экранах дебютировал в 2014-м - в "Цвете дождя". Далее: хоррор-сериал "Шёпот", "Сверхъестественное", мелодрама "Когда зовет сердце".

Наибольшую известность артисту принесла роль молодого Барри Аллена в успешном супергеройском сериале "Флэш".