Новый кроссовер Dodge оказался перелицованным "китайцем"

Компания Dodge опубликовала тизеры нового компактного кроссовера. Бейдж-инжиниринг раскусили быстро: под камуфляжем скрывается китайская модель, которая знакома и россиянам.

Новинка Dodge - перелицованный GAC GS5/GS4 Plus. Выбор "донора" неслучаен: Fiat Chrysler Automobiles - компания, которая входит в настоящее время мегаконцерна Stellantis, дружит с GAC более десяти лет: их совместное предприятие выпускает Jeep (также входит в состав FCA) для китайского рынка.

Но кроссовер Dodge будет продаваться не только в Китае, но и за рубежом - в Мексике. О технике информации нет. Оригинальная модель GAC имеет только переднеприводные версии и оснащается "турбочетвёркой" 1.5 литра, агрегатируемый либо "механикой", либо японским "автоматом" Aisin.

Интересен тот факт, что новый Dodge будет первенцем, выполненным в соответствии с новым фирменным стилем марки, который будет актуален и для будущих моделей американской марки.

В России GAC GS5 продаётся по цене от 1 658 900 рублей со 137-сильным мотором 1.5 литра и указанными видами коробок передач на выбор.