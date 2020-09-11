В России появился новый кроссовер за 1,5 млн рублей. Стоит ли брать

Китайская компания GAC Motor привезла в Россию свою третью модель - компактный кроссовер GS5. Автопроизводитель надеется, что именно эта машина станет бестселлером марки в нашей стране, составит конкуренцию Kia Sportage, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и уже в этом году разойдется по стране тиражом в несколько сотен экземпляров. Попробуем разобраться, насколько справедливы эти ожидания.

GS5 первого поколения дебютировал в Китае в далеком 2012 году - тогда его создали на платформе Alfa Romeo 166.

Вторая генерация была спроектирована китайскими специалистами уже самостоятельно и вышла на рынок в 2018 году. В следующем году на родине бренда было продано около 47 000 GS5, что вряд ли можно считать успехом. Конкуренты от Haval, Geely и Changan за тот же период разошлись тиражом более 100 тысяч экземпляров каждый.

Это не помешало маркетологам из GAC (а может, наоборот, сподвигло) начать продвижение за рубеж, в том числе в Россию. Тем более что планы на наш рынок были уже давно - GS5 впервые сертифицировали в РФ еще в 2016 году, только вот до старта продаж дело тогда не дошло. Зато дошло в сложном со всех ракурсов 2020-м. Но ГАКовцы надеются обратить ситуацию в свою пользу. Мол, из-за пандемии многие автозаводы не работали, в салонах дефицит машин, очередь на стОящие модели вообще растянулась на месяцы. А тут свежий кроссовер с огромным внутренним пространством и комплектующими от лучших зарубежных компаний. Все как мы любим.

Как бы то ни было, интерес к новинке действительно есть. Все те три дня, что удалось поездить на джи-эс-пятом, он привлекал внимание самых разных людей, дважды был остановлен сотрудниками ГИБДД для детального изучения и едва не попал в ДТП из-за водителя бежевого "Патрола", увлекшегося изучением китайца и не заметившего сужения дороги.

Как снаружи

Внешне "пятерка" выглядит неплохо, ни в чем не уступая дизайну лучших и самых массовых образцов того же корейского автопрома. Автомобиль совсем новый - пробег на момент тест-драйва составлял около 500 километров - поэтому бросается в глаза насыщенный синий цвет. Переднюю часть отличает полностью хромированная решетка радиатора и яркие матричные светодиодные фары. В нижней части - нехилый бампер с объемными диффузорами и пластиковый рассекатель воздуха.

Сбоку выштамповки на дверях в форме разбегающихся линий и "парящая крыша" - эффект достигается за счет оригинального оформления задних стоек. Сверху в нашей комплектации - рейлинги из алюминиевого сплава и панорамная застекленная крыша. Все вместе это делает облик стремительным и современным.

Сзади обращают на себя внимание светодиодные фонари и светодиодная же лента, растянувшаяся на всю ширину автомобиля - фишка новых поколений кроссоверов. Внизу маячат две насадки выхлопа и защитный пластиковый обвес. К очевидным плюсам можно отнести то, что двери полностью прикрывают пороги.

Шильдик 235 на багажной двери и на крышке двигателя обозначает вовсе не мощность, а максимальный крутящий момент - 235 Нм. GS5 в старших комплектациях стоит на хромированных колесных дисках 18-го размера. В начальных версиях Comfort и Elite он идет с 17-дюймовыми дисками, а также стандартными галогенными фарами и противотуманками с обеих сторон.

О том, что своими размерами GS5 сопоставим с Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq, мы уже писали. Автомобиль действительно большой, что чувствуется как снаружи, так и внутри. Дорожный просвет по сравнению с конкурентами может показаться не столь высоким - 180 мм. У того же "аутлендера" заявленный клиренс - 215 мм, у RAV-4 - около 200, у "кодиака" - 188 мм. Впрочем, отличие скорее формальное. Принципиальнее другое - у "Гака" нет полного привода, а на переднем гнать на бездорожье бессмысленно. Кроме того, бросается в глаза отсутствие защиты подкапотного пространства снизу. Ее нужно будет заказывать у дилера отдельно.

Как внутри

Салон можно назвать спокойным и минималистичным, но не без островков технологичности и азиатского блеска. К последним относится в первую очередь глянцевый экран мультимедийной системы, плавно перетекающий в столь же блестящий центральный тоннель. 8-дюймовый сенсорный дисплей занимает далеко не всю поверхность монитора - в итоге со всех четырех сторон "красуются" большие черные рамки. Дело в том, что в Китае предлагается и 10-дюймовый экран, в этом случае рамка будет минимальной, но для нас такой вариант не предусмотрен.

Если планшет читается неплохо даже в солнечную погоду, то сенсорные кнопки вентиляции, расположенные чуть правее рукоятки АКПП, увидеть и нащупать непросто. К минусам глянцевого тоннеля можно отнести и то, что такое покрытие очень нежно - царапины и сколы здесь появятся очень скоро.

С физических кнопок под планшетом можно управлять климатом - за воздух отвечает двухзонная система климат-контроля от японской Denso. Здесь же спряталась и клавиша "аварийки". К ее расположению придется привыкать - физически она никак не выделена, а на ходу отыскать красный треугольник получается не с первого раза.

Поражает высота тоннеля - она поднята на уровень подлокотников. Более того, сами подлокотники являются продолжением тоннеля и в то же время створками ящика для всякой мелочевки. Впрочем, на удобство расположения в кресле это особо не влияет, разве что гигантский тоннель давит психологически.

По нажатию здесь открываются еще две ниши: рядом с селектором - с подстаканниками, во фронтальной части - с блоком зарядок: беспроводной, сразу двумя USB и розеткой. Это удобно - водитель и пассажир могут заряжать свои гаджеты независимо друг от друга. Система Bluetooth Handsfree позволяет разговаривать по телефону без рук, а также слушать свою музыку. Удивительно отсутствие Android Auto при наличии Apple Car Play.

Несмотря на то, что в видеопрезентации демонстрируется виртуальная приборная панель, в российском GS5 щиток простенький, аналоговый. В базе приборка идет с экраном 3,5 дюйма, а борткомпьютер с семидюймовым монитором потребует доплаты. К сожалению, воспользоваться в полной мере возможностями, зашитыми в борткомпьютер, мне так и не удалось из-за ошибки ABS, постоянно висевшей на экране. Как объяснили представители компании, ее просто не успели снять после доставки из Китая.

Трехспицевый руль с лаконичными кнопками отделан кожей и удобно лежит в руке. Качество пластика тоже оказалось выше ожиданий - это не "дубовый" звонкий вариант, который мы привыкли видеть в дешевых автомобилях. Покрытие торпеды даже мягкое на ощупь. Панорамная крыша и вовсе дает ощущение премиальности. Впрочем, не будем забывать, что находимся внутри GS5 в максимальной комплектации.

Кресла в топовых версиях кожаные, снабжены электрорегулировками, способны запоминать нужные положения, подогреваются и вентилируются. К качеству отделки придраться сложно - ровные швы, элегантный дизайн, стильное и немаркое цветовое решение. Сидеть в них комфортно и неутомительно. Спинка заднего дивана также настраивается по наклону, имеются задние дефлекторы вентиляции, посередине дивана можно опустить подлокотники с держателями для термосов и стаканов - всем этим могут похвастать не все конкуренты. Только подогрева не хватает.

И все же, пожалуй, главным преимуществом салона GS5 является объем свободного внутреннего пространства. Благодаря длинной колесной базе в 2710 мм здесь с комфортом размещается человек любой комплекции и веса. У пассажиров заднего дивана почти 1 метр пространства в ногах, а посередине не пролегает тоннель, как во многих других моделях - поэтому третий пассажир здесь не лишний.

Багажное отделение - "середнячок", на 480 литров. Для сравнения - у Kodiaq оно равняется 635 литрам. Но у того же Outlander - 477 литров. У Kia Sportage - 491 л. К плюсам можно отнести систему бесконтактного открывания двери - и для этого не нужно балансировать на одной ноге с пакетами в руках, пока другой пытаешься найти датчик на днище. Достаточно подойти сзади и просто подождать три секунды - дверь откроется сама. Естественно, брелок при этом должен лежать в кармане.

По бокам спроектированы ниши для вертикальных предметов, но никаких ремешков и сеток нет и в помине. Крышка пола фиксируется в поднятом состоянии специальным шнурком, а в подполье прячется докатка китайского "ноу-нейм" производителя. При том, что на самой машине стоят именитые шины Continental.

На ходу

Долго думать над тем, какой мотор или привод выбрать, потенциальному покупателю не придется. В России GS5 предлагается только с 1,5-литровым 137-сильным бензиновым турбомотором и передним приводом. В Китае движки помощнее, но смысла везти их к нам нет - ценник окажется запредельным.

Альтернатива есть только при выборе коробки - "механика" в базовой версии или 6-диапазонный "автомат" Aisin в старших комплектациях. Причем ручная коробка - привилегия нашего рынка, в Китае она недоступна.

Разгон можно назвать лишь относительно быстрым. Явно ощущается провал на старте, пока не подключится турбина. "Автомат" немного флегматичен, передачи меняет неторопливо, хотя в плавности ему не откажешь. Управлять динамикой не очень удобно - подрулевые лепестки отсутствуют, а вручную щелкать передачами можно с помощью двух клавиш на торце вариаторной рукоятки. Кроме того, автомобиль долго не задерживается на передачах, предложенных человеком, предпочитая управлять процессом самостоятельно.

Предусмотрена система выбора режимов движения - стандартный, экономичный и зимний. Кроме того, присутствует спортрежим, который слегка непредсказуем. Давишь на полхода, ожидая более резкой отдачи, и - ничего. Зато потом, словно очнувшись, автомобиль с ревом бросается вперед.

Очевидно, что GS5 предназначен для спокойной езды. Было бы наивно ожидать острых реакций от 137-сильного мотора при весе машины в 1636 кг. Но говорить о том, что машина выпадает из потока или испытывает сложности на обгонах, тоже будет лукавством.

Фото: Пресс-служба GAC

К очевидным преимуществам можно отнести возможность заливать 92-й бензин и экономичный расход топлива - на трассе он падает до 7 литров, в смешанном режиме держится на уровне 9-10.

Рулевое управление заслуживает скорее положительной оценки - предсказуемое и комфортное. К плюсам стоит отнести четкие тормоза, которые обеспечивают машине очень маленький тормозной путь. Судя по всему, это заслуга колодок ITT, используемых в спортивных автомобилях.

Как мы уже писали ранее, GS5 базируется на независимой передней подвеске Макферсон и независимой многорычажке сзади. Подвеска жестковата и не предназначена для быстрой езды. Автомобиль нервно реагирует на оголенные стыки мостов, а пружины и амортизаторы вяло гасят неровности на волнах, поэтому в салоне ощущается раскачка.

Шумоизоляция оставляет двоякое впечатление. Если двигателя в салоне практически не слышно, разве что на динамичных обгонах, то шум от колесных арок на высоких скоростях делает весьма проблематичными как диалог с пассажиром сзади, так и разговоры по телефону.

Теоретически в список преимуществ данного "китайца" нужно включить определенный набор электронных ассистентов, отвечающих за безопасность. Здесь ставка сделана на проверенные "бошевские" системы - от ESP до систем помощи при экстренном торможении и при спуске с возвышенности, которые включены во все комплектации. Но камеры заднего вида доступны лишь в старших версиях, а контроль слепых зон - и вовсе только в максималке. Стандартный круиз-контроль предлагается в старших модификациях, адаптивный отсутствует полностью.

"Почем брал"

Ну и, наконец, цены, о которых мы очень подробно рассказывали буквально на днях. Нижняя планка установлена на уровне 1 499 900 рублей, верхняя - 1 849 900. Плюс пять лет гарантии или 150 тысяч км.

Для сравнения давайте взглянем на конкурентов. Mitsubishi Outlander - от 1 559 000 рублей, Skoda Kodiaq - от 1 634 000, Kia Sportage - от 1 464 900 рублей, Hyundai Tucson - от 1 584 000, Volkswagen Tiguan - от 1 659 000 рублей.

Да, GS5 немного дешевле. Но у него не самый выдающийся мотор и мощность. Да, у "китайца" комплектующие от ведущих мировых брендов. Но не самая большая история. Да, он неплохо выглядит и может похвастать огромным салоном. Но у него только передний привод. Наверняка он обладает высокой коррозионной устойчивостью. Вопреки всем предубеждениям относительно китайских автомобилей, это уже совсем не те ведра, что предлагались некоторое время назад. По словам представителей компании, кузов на 90 процентов выполнен из высоколегированной стали. Да и гарантия..

Достаточно ли имеющихся преимуществ для того, чтобы предпочесть малознакомый GAC привычному "корейцу" или "немцу"? Есть ощущение, что успеху модели поспособствовала бы более агрессивная ценовая политика по крайней мере на начальном этапе.