Премьер Беларуси дал высокую оценку союзным программам

Пакет союзных программ, констатировал он, определяет "дальнейшие направления интеграционного сотрудничества в рамках Договора о создании Союзного государства". По его словам, правительствами двух стран была проведена инвентаризация положений Договора. В результате чего сформирован новый перечень задач в целях дальнейшего развития отношений при безусловном сохранении как политического, так и экономического суверенитета. "Это ответ тем, кто занимается политическими спекуляциями на теме интеграции в рамках Союзного государства", - заявил глава правительства.

Отправная точка нового этапа интеграции, пояснил премьер, состоит в процессе гармонизации законодательства в ключевых отраслях экономики. А реализация союзных программ позволит, в частности, продолжить совершенствование денежно-кредитных отношений, сблизить налоговые системы, повысить уровень взаимодействия отраслевых министерств и ведомств двух стран, в том числе за счет применения современных цифровых технологий.

"Мы нацелены на формирование качественно новой среды в сфере оборота товаров и услуг с обеспечением реального беспрепятственного доступа на рынки наших стран", - заявил Головченко, комментируя согласованные программы.

В них большое внимание уделено также вопросам промышленной кооперации и обеспечения продовольственной безопасности. Важной составляющей является и взаимодействие в энергетической сфере. Кроме того, одно из центральных мест занимает выравнивание социально-экономических условий для граждан Беларуси и России с дальнейшим расширением их взаимных прав и свобод на территориях обоих государств", - резюмировал премьер-министр Беларуси.