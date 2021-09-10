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10.09.2021 14:24
Рубрика: Легковые авто

У Peugeot 2008 появилась версия с мощным мотором. Она самая дорогая

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Peugeot. Фото: Пресс-служба Peugeot.
Фото: Пресс-служба Peugeot.

В России стартовали продажи Peugeot 2008 с новым силовым агрегатом, который доступен в максимальной версии оснащения GT.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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К вариантам с двигателем 1.2 литра мощностью 100 и 130 л.с. присоединилась форсированная до 150 л.с. версия, которая агрегатируется 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод у кроссовера осуществляется только на передние колёса. Заявленный расход в смешанном цикле составляет 6.1 литра на 100 км.

В комплектации GT кроссовер оснащён адаптивным круиз-контролем, системами автоматического экстренного торможения, удержания автомобиля в центре полосы движения, помощи при параллельной и перпендикулярной парковке; шестью подушками безопасности, 17-дюймовыми колёсными дисками, камерой заднего вида, мультимедиа с дисплеем 7 дюймов, однозонным климат-контролем, датчиками дождя и света, запуском двигателя с кнопки, светодиодными фарами с автоматической сменой режима и противотуманками с функцией подсветки поворотов.

Цена на Peugeot 2008 GT со 150-сильным мотором - 2 229 000 рублей.

Продажи кроссовера в России стартовали в декабре 2020 года, модель, напомним, поставляется из Испании. Купить автомобиль в базовой версии можно начиная от 1 669 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Peugeot.
#Peugeot