В Kia рассказали, что пытаются успокоить дилерские аппетиты

Управляющий директор "Kia Motors Россия" Александр Мигаль во время презентации обновленного Cerato рассказал о том, как компания относится к тому, что дилеры навязывают клиентам дополнительные опции на сотни тысяч рублей, без которых автомобиль не купить.

"Нравится нам это или не нравится, но ситуация, которая сложилась сейчас на рынке, есть производная от того, что у нас капиталистический способ хозяйства. При наличии дефицита какого-либо товара цена на него растет. Но мы проводим свою работу, чтобы успокоить дилерские аппетиты. Что делаем? Говорить об этом не очень корректно.

Мы получаем обратную связь от клиентов, обрабатываем каждый звонок, понимаем, что происходит на самом деле. Но дилерам нельзя сказать, что это они не могут делать. Они независимая торговая организация. Если я так скажу, то придет ФАС. У нас рыночные условия.

Кстати, ФАС приходил и к нам, приходил к дилерам, приходил в РОАД. Никаких нарушений политики конкуренции не было найдено. Надеюсь, что в худшем случае через год такая ситуация с ценами закончится", - отметил топ-менеджер.

Он также рассказал о том, как дефицит полупроводников отражается на Kia.

"Пока нам удается выдерживать минимальное отставание по производству от 2019 года. Что будет дальше - никто не знает. Все настолько непредсказуемо, что говорить о планах на далекое будущее нет смысла. Уровень планирования - месяц или два. Но пока нам дают почти все, что мы просим.

Если покупатель захочет получить автомобиль прямо с конвейера, то срок поставки - шесть месяцев. Чудес не бывает, машина сама по себе не рождается. Другое дело, что в обычное время это компенсируется за счет автомобилей на складе. Но сейчас все склады пусты", - добавил Мигаль.

В августе 2021 года в России было продано 17 277 новых автомобилей Kia. Лидерство по-прежнему сохраняет семейство моделей Rio - за месяц было реализовано 6 195 седанов Rio и кросс-хэтчбеков Rio X. На втором месте расположился седан бизнес-класса K5 - в августе клиентам было передано 3 048 автомобилей. Третье место по популярности занимает кроссовер Sportage, реализованный в количестве 1 967 единиц.