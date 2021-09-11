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11.09.2021 21:26
Рубрика: В мире

Байден сделал странный жест на церемонии памяти жертв 11 сентября

Текст: Александр Саможнев

Президент США Джо Байден сделал странный жест на траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке зажглись два столба света в память о жертвах 11 сентября

Президент неожиданно стянул защитную маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу. Возможно, он хотел к кому-то обратиться, сообщил корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг.

Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, напоминает РИА Новости.

В мире США Теракты 11 сентября 2001 года

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