Байден сделал странный жест на церемонии памяти жертв 11 сентября

Getty captures Joe Biden pulling down his mask to shout out at someone in the crowd at the 9/11 ceremony pic.twitter.com/am8SeGK4rI — Charlie Spiering (@charliespiering) September 11, 2021

Президент США Джо Байден сделал странный жест на траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

Президент неожиданно стянул защитную маску на подбородок и что-то выкрикнул в толпу. Возможно, он хотел к кому-то обратиться, сообщил корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг.

Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, напоминает РИА Новости.