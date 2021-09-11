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11.09.2021 12:45
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Geely с метровым экраном медиасистемы заметили в России

Текст: Андрей Полухин

Будущий флагманский кроссовер Geely, известный сейчас под названием KX11 или даже XingYue L, впервые сфотографировали в России.

Фото: Пресс-служба Chery.
Chery показала новый кроссовер для России размером с Land Cruiser

Судя по снимку, появившемуся на странице "Клуба владельцев Geely" в Instagram, у автомобиля заклеены все опознавательные шильдики, при этом на нем уже висят государственные номера подмосковного региона. Скорее всего, машина принадлежит представительству китайского бренда.

Напомним, эта модель должна добраться до России в 2022 году. Наверняка в компании начали готовиться к этому запуску и последующей сертификации новинки.

Напомним, что KX11 в длину, ширину и высоту имеет размеры 4770, 1895 и 1689 мм соответственно. Колесная база составляет 2845 мм. Оснащается кроссовер в Китае двумя турбированными двигателями объемом 2,0 литра на выбор - на 218 и 238 л.с. мощности. Они работают с 8-ступенчатым "автоматом" или 7-диапазонной роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод передний и полный.

Фото: Bitauto

Главными "фишками" XingYue L в Китае стали его интеллектуальные системы. Мало того, что машина уже в "базе" получила адаптивный круиз-контроль со всеми необходимыми датчиками, так в старших версиях она еще и самостоятельно подъезжает к водителю на парковке. Дальность действия такого помощника составляет 1000 метров. Впрочем, учитывая реалии российского рынка, эта опция до РФ вряд ли доберется. А вот метровый экран центральной консоли нового флагмана увидеть хотелось бы.

Цена кроссовера в Китае составляет от 137,2 до 185,2 тысячи юаней. Это примерно 1,6-2,1 млн рублей. Однако лучше ориентироваться на стоимость соплатформенного XingYue без буквы L - у нас он продается как Tugella. В "базе" его цена чуть ниже, а в топе уже сопоставима. В России купе-кроссовер, напомним, обходится желающим в 2,7-2,8 млн рублей.

Фото: Bitauto
#Geely