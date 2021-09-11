Новости

Путин наградил паралимпийцев за Игры в Токио 18:56
Киев не желает быть "на крючке" Евросоюза 18:41
Путин прибыл в Псковскую область 18:35
Роналду забил в дебютном матче за "Манчестер Юнайтед" 18:12
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель на прокатах сборной 17:49
Камила Валиева поменяла программу на олимпийский сезон 17:49
Российские дипломаты почтят память жертв теракта 2001 года в США 17:47
Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток-2" 17:43
Самый богатый человек мира инвестировал в занимающийся бессмертием стартап 17:39
Алена Косторная осталась недовольна прокатом короткой программы в Челябинске 17:29
Александра Трусова упала с тройного акселя на контрольных прокатах 17:27
Меркель сожалеет о провале коалиции НАТО в Афганистане 17:19
Мирзов не сыграет в матче против "Спартака" 17:19
Президент Эстонии считает, что Украина еще не скоро вступит в Евросоюз 17:01
Анна Щербакова рассказала, как отразился на подготовке к сезону перелом пальца 16:57
Российская команда в 12-й раз выиграла Кубок легенд по футболу 16:54
Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования 16:46
Начался финал трека "Информационные технологии" конкурса "Лидеры России" 16:36
Мурашко оценил вероятность нового всплеска заболеваемости COVID-19 16:13
Володин призвал распространять опыт реновации Москвы на другие регионы 16:13
Комитет Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию 15:55
В Госдуме прокомментировали предложение главы "Нафтогаза" о "Северном потоке-2" 15:54
Собянин: Проект возрождения исторической ГЭС-2 практически завершен 15:54
Российским призерам Олимпиады в Токио вручили ключи от автомобилей 15:46
Еще двое жильцов госпитализированы из дома, где ранее отравилась семья 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 17:43
Рубрика: В мире

Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким газопровод "Северный поток-2". Об этом сам глава правительства Польши заявил на совместной пресс-конференции с Меркель.

В Госдуме прокомментировали предложение главы "Нафтогаза" о "Северном потоке-2"

Меркель в свою очередь заявила о поддержке "Северного потока-2". Также, как сообщает ТАСС, речь шла о транзите газа через Украину или Польшу.

Накануне "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2".

Речь о газопроводе шла на недавней встрече президента России Владимира Путина и Ангелы Меркель. Тогда российский лидер заявил о том, что "Северный поток-2" это не политический проект. По его словам, это просто намного дешевле, чем транзит через украинский канал. Путин также заявил, что Россия готова продолжать транзит через Украину и после 2024 года, но нужно понимать объем закупок российского газа в Европе.

В мире Европа Германия В мире Европа Польша Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали предложение главы "Нафтогаза" о "Северном потоке-2"
Попова рассказала, когда в российских регионах отменят масочный режим
В Крыму проследят за блокировкой смартфонов Xiaomi
Названа возможная причина взрыва газа под Липецком
Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"