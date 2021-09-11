Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким газопровод "Северный поток-2". Об этом сам глава правительства Польши заявил на совместной пресс-конференции с Меркель.

Меркель в свою очередь заявила о поддержке "Северного потока-2". Также, как сообщает ТАСС, речь шла о транзите газа через Украину или Польшу.

Накануне "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2".

Речь о газопроводе шла на недавней встрече президента России Владимира Путина и Ангелы Меркель. Тогда российский лидер заявил о том, что "Северный поток-2" это не политический проект. По его словам, это просто намного дешевле, чем транзит через украинский канал. Путин также заявил, что Россия готова продолжать транзит через Украину и после 2024 года, но нужно понимать объем закупок российского газа в Европе.