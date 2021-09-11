Оверчук заявил, что Беларуси не стоит опасаться "поглощения" Россией

Беларусь при выполнении союзных программ не должна опасаться "поглощения" Россией. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что все постсоветские республики сохраняют свой суверенитет, в отличие от остальных государств.

"Прошло уже 30 лет с момента распада нашей общей страны - СССР, и никаких стран за этот период никто не поглотил", - сказал Оверчук в прямом эфире белорусского YouTube-канала.

Вице-премьер отметил, что в ходе переговоров между Москвой и Минском были достигнуты "очень важные шаги и расписаны направления в сторону углубленной экономической интеграции".

Ранее Совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции. За день до этого их согласовали президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.