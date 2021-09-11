Один человек погиб при взрыва газа в жилом доме под Липецком

Один человек погиб, еще шесть пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме под Липецком. Из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

В медучреждения доставлены пять человек, в том числе один ребенок. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Один человек от госпитализации отказался. Спасательная операция продолжается. В ней участвуют 15 человек и четыре единицы техники.

Напомним, информация о взрыве в двухэтажном доме по адресу Школьная, 24 поступила в МЧС в 0:52 по местному времени. Произошло частичное обрушение стены, возгорания не было. Всего в доме 16 квартир, в которых прописаны 47 человек, но не все проживают.

Рассматриваются различные версии произошедшего. Основная - утечка газа из-за неисправности оборудования, либо неосторожное обращение с ним.