После взрыва газа под Липецком возбуждено дело

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном доме на улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района прогремел ночью на 11 сентября. Один из двух подъездов оказался полностью разрушен.

В администрации Липецкой области уточнили, что в момент обрушения в доме могло находиться 25 человек. Два человека погибли: женщина 1971 года рождения и одиннадцатилетняя девочка. Позднее поступила информация о гом, что обнаружено тело еще одного погибшего. Пять человек, в том числе один ребенок, в состоянии средней тяжести госпитализированы в Елецкую городскую больницу имени Семашко. Один мужчина от госпитализации отказался.

- Елецкий межрайонный следственный отдел по факту гибели женщины и ребенка возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в следственном управлении СК РФ по Липецкой области, добавив, что дело передано в аппарат СУ в производство следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СК РФ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления ведомства. Они осматривают место происшествия с применением криминалистической техники, изымают необходимую техническую документацию.

Кроме того, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще могут находиться люди. Эвакуированных жителей разместили на базе Центра туризма Елецкого района. Их обеспечат всем необходимым, заверили в областной администрации.