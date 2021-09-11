После взрыва газа под Липецком возбуждено дело

Новости

Резкое похолодание в Москве заставило бездомных чаще вламываться в дома 09:15
Эксперт объяснил, почему растут ставки по кредиткам 09:08
Белгородский "Спартак" - победитель турнира Детской футбольной лиги 08:53
Генсек НАТО признал бессилие альянса в Афганистане без поддержки США 08:45
В финале US Open сыграют Медведев и Джокович 08:35
Врач Малиновская: Плохое настроение повышает риск заражения SARS-CoV-2 08:28
Эксперты рассказали, в каком возрасте лучше брать ипотеку 08:20
Байден прибыл в Нью-Йорк почтить память жертв терактов 11 сентября 08:06
Еще шесть человек признали себя виновными в связи с захватом Капитолия 07:50
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа 07:41
При взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек 07:30
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме под Липецком 07:07
NYT: Военные США вместо террориста ИГ убили сотрудника НКО в Кабуле 06:16
Под завалами дома в Липецкой области обнаружено тело ребенка 05:17
Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве 04:37
Один человек погиб при взрыва газа в жилом доме под Липецком 04:06
Шесть человек пострадали при взрыве газа в доме под Липецком 03:37
Газ взорвался в жилом доме в Липецкой области 02:51
Исследование: Непривитые умирают от COVID-19 в 11 раз чаще 02:40
Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2" 02:10
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России 01:40
Силы афганского сопротивления заявили о захвате трех районов в Панджшере 00:53
Псаки заявила об приостановке отправки афганцев в США из-за кори 10.09.2021
Xiaomi заблокировала свои телефоны в Крыму 10.09.2021
К 2025 году каждая четвертая покупка будет совершаться через интернет 10.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 09:29
Рубрика: Происшествия

После взрыва газа под Липецком возбуждено дело

Текст: Элина Труханова (Липецк)

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Число погибших при взрыве газа в Ногинске достигло семи

Взрыв бытового газа в 16-квартирном доме на улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района прогремел ночью на 11 сентября. Один из двух подъездов оказался полностью разрушен.

В администрации Липецкой области уточнили, что в момент обрушения в доме могло находиться 25 человек. Два человека погибли: женщина 1971 года рождения и одиннадцатилетняя девочка. Позднее поступила информация о гом, что обнаружено тело еще одного погибшего. Пять человек, в том числе один ребенок, в состоянии средней тяжести госпитализированы в Елецкую городскую больницу имени Семашко. Один мужчина от госпитализации отказался.

- Елецкий межрайонный следственный отдел по факту гибели женщины и ребенка возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в следственном управлении СК РФ по Липецкой области, добавив, что дело передано в аппарат СУ в производство следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СК РФ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления ведомства. Они осматривают место происшествия с применением криминалистической техники, изымают необходимую техническую документацию.

Кроме того, спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще могут находиться люди. Эвакуированных жителей разместили на базе Центра туризма Елецкого района. Их обеспечат всем необходимым, заверили в областной администрации.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Путин назначил Александра Чуприяна врио главы МЧС
Лавров оценил высказывания Зеленского о России
Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2"
Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе