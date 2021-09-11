Под завалами дома в Липецкой области обнаружено тело ребенка

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Солидарность (рядом с Липецком) увеличилось до двух человек. На месте ЧП обнаружено тело ребенка, сообщает ТАСС. "Под завалами могут находиться еще два человека", - заявил источник в экстренных службах.

Напомним, взрыв прогремел ночью 11 сентября в двухэтажном доме, расположенном на улице Школьная. Один из двух подъездов полностью разрушен. Всего в здании 16 квартир, в которых на момент происшествия находились 25 человек. В больницы доставлены шесть пострадавших, в том числе девочка 2012 года рождения.

В результате ЧП погибли двое - женщина 1971 года рождения и 11-летний ребенок.