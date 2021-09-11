Под завалами дома в Липецкой области обнаружено тело ребенка

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Солидарность (рядом с Липецком) увеличилось до двух человек. На месте ЧП обнаружено тело ребенка, сообщает ТАСС. "Под завалами могут находиться еще два человека", - заявил источник в экстренных службах.
Напомним, взрыв прогремел ночью 11 сентября в двухэтажном доме, расположенном на улице Школьная. Один из двух подъездов полностью разрушен. Всего в здании 16 квартир, в которых на момент происшествия находились 25 человек. В больницы доставлены шесть пострадавших, в том числе девочка 2012 года рождения.
В результате ЧП погибли двое - женщина 1971 года рождения и 11-летний ребенок.
В Ельце в двухэтажном жилом доме произошёл взрыв газа.— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 10, 2021
По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены. Число погибших и пострадавших в данный момент устанавливается. Проводится эвакуация жильцов дома. pic.twitter.com/rLJlDcGUyR