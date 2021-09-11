Названа возможная причина взрыва газа под Липецком

Одна из рассматриваемых версий причин взрыва бытового газа в Липецкой области - неисправность газового оборудования.

- Прокурор Елецкого района Станислав Живалов на месте происшествия сообщил, что одной из версий взрыва является неисправность газового оборудования. Это одна из рассматриваемых версий. На сегодняшний день она не подтверждена, - уточнила официальный представитель прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.

Прокуратура региона организовала проверку по факту взрыва в жилом доме в поселке Солидарность. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль соблюдение прав жителей пострадавшего дома, а также ход расследования возбужденного по факту взрыва уголовного дела.

По словам Татьяны Ткачевой, в случае выявления нарушений со стороны уполномоченных должностных лиц и органов будут приняты меры прокурорского реагирования по привлечению их к установленной законом ответственности.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном доме на улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района произошел ночью на 11 сентября. Погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка. Пострадали шесть человек, один из них отказался от госпитализации.