На месте взрыва газа под Липецком обнаружен третий погибший

В Липецкой области при разборе завалов в доме поселка Солидарность, где ночью произошел взрыв бытового газа, найден третий погибший.

- Обнаружен еще один погибший, мужчина, его личность устанавливается, - сообщил пресс-секретарь губернатора Липецкой области Михаил Шаршаков.

Ранее под завалами были найдены тела женщины 1971 года рождения и одиннадцатилетней девочки. Пять человек, в том числе один ребенок, в состоянии средней тяжести госпитализированы в Елецкую городскую больницу имени Семашко. Один мужчина от госпитализации отказался.

По факту гибели людей Елецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном доме на улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района прогремел ночью на 11 сентября. Один из двух подъездов оказался полностью разрушен.