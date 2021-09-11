Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России

Сразу на 10 градусов похолодает 15 сентября в Московской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, а также в Республике Коми и других регионах на севере европейской части России.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, жители столицы скоро почувствуют дыхание осени. Погода испортится. "Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры - от 4 до 9 градусов, дневные - от 9 до 14 градусов", - цитирует метеоролога ТАСС. В Санкт-Петербурге температура воздуха опустится на 6-8 градусов.

Синоптики объяснили, что в начале следующей недели через центральные регионы России будет смещаться глубокий циклон. В его тыловой части и окажется почти вся европейская территория.

Ну а выходные в Москве будут теплыми. В светлое время суток воздух прогреется до + 24 градусов. "Устанавливается августовская погода. В воскресенье +23 градуса, по области - до +24. Такая же погода будет и в понедельник", - добавил Вильфанд.