Завершен разбор завалов на месте взрыва газа под Липецком

В Липецкой области завершены аварийно-спасательные работы на улице Школьной поселка Солидарность, где ночью в жилом доме взорвался бытовой газ.

- Аварийно-спасательные работы завершены. В результате произошедшей чрезвычайной ситуации пострадали девять человек, трое из них погибли, пятеро госпитализированы в Елецкую городскую больницу. Один человек от госпитализации отказался, - сообщил врио начальника центра управления в кризисным ситуациях ГУМЧС по Липецкой области Александр Емельяненко.

Представитель спасательного ведомства добавил, что на месте ЧП продолжит работу комиссия по оценке ущерба, а также продолжатся аварийно-восстановительные работы.

В больнице, куда доставили раненых, рассказали, что сразу после сообщения об обрушении здания была собрана специальная бригада для оказания помощи пострадавшим. Сейчас здоровью пациентов ничего не угрожает.

- Все пациенты обследованы, их состояние удовлетворительное, - заверил врач травматолог-ортопед Елецкой городской больницы имени Н.А. Семашко Илья Королев.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, посетивший пострадавших в больнице, еще раз подчеркнул, что все, кто остался без жилья, получат квартиры, причем люди смогут выбрать их сами.