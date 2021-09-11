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11.09.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

Завершен разбор завалов на месте взрыва газа под Липецком

Текст: Элина Труханова (Липецк)

В Липецкой области завершены аварийно-спасательные работы на улице Школьной поселка Солидарность, где ночью в жилом доме взорвался бытовой газ.

Фото: ТАСС
Названа возможная причина взрыва газа под Липецком

- Аварийно-спасательные работы завершены. В результате произошедшей чрезвычайной ситуации пострадали девять человек, трое из них погибли, пятеро госпитализированы в Елецкую городскую больницу. Один человек от госпитализации отказался, - сообщил врио начальника центра управления в кризисным ситуациях ГУМЧС по Липецкой области Александр Емельяненко.

Представитель спасательного ведомства добавил, что на месте ЧП продолжит работу комиссия по оценке ущерба, а также продолжатся аварийно-восстановительные работы.

В больнице, куда доставили раненых, рассказали, что сразу после сообщения об обрушении здания была собрана специальная бригада для оказания помощи пострадавшим. Сейчас здоровью пациентов ничего не угрожает.

- Все пациенты обследованы, их состояние удовлетворительное, - заверил врач травматолог-ортопед Елецкой городской больницы имени Н.А. Семашко Илья Королев.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, посетивший пострадавших в больнице, еще раз подчеркнул, что все, кто остался без жилья, получат квартиры, причем люди смогут выбрать их сами.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Взрывы газа в домах РГ-Видео

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