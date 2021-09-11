В Дагестане сняли режим контртеррористической операции

В Дагестане снят режим контртеррористической операции на отдельных участках Буйнакского района, передает ТАСС со ссылкой на представителя республиканского оперативного штаба.

Напомним, режим КТО был введен накануне в пятницу из-за столкновения сотрудников правоохранительных органов и террористов. Два боевика были уничтожены. Потерь среди правоохранителей и гражданского населения удалось избежать.

Уточняется, что решение о снятии режима КТО принято начальником УФСБ РФ по Дагестану - руководителем оперативного штаба в республике.