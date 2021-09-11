Семьи погибших при взрыве газа под Липецком получат компенсацию

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве газа в Липецкой области получат материальную поддержку.

В администрации региона сообщили, что глава Липецкой области Игорь Артамонов принял решение о выделении средств из резервного фонда. 1,5 миллиона рублей составит компенсация при полном разрушении жилья и погибших в семье, один миллион - при частичном разрушении жилья и погибших в семье, 500 тысяч рублей - если жилью нанесен частичный ущерб.

- Это страшная трагедия. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших и разделяю с ними боль утраты. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка. Все находящиеся рядом дома будут проверены, - заявил Игорь Артамонов.

По словам губернатора, поврежденное здание будет снесено. Кроме материальной компенсации, жильцам окажут помощь с переселением за счет бюджета. Это будет либо покупка жилья, либо денежная компенсация. Механизм решения вопроса сейчас прорабатывается. Пока оставшиеся без жилья люди будут находиться в пунктах временного размещения.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном доме на улице Школьной поселка Солидарность Елецкого района прогремел ночью на 11 сентября. Один из двух подъездов оказался полностью разрушен. Погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка. Пострадали шесть человек, пятеро из которых, в том числе девятилетняя девочка, доставлены в больницу. Один человек от госпитализации отказался.