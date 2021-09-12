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12.09.2021 17:11
Рубрика: Власть

Путин приедет в Минск в середине октября

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин посетит Беларусь не только в ноябре, как сообщалось ранее, но уже и в октябре. "Да, такие планы есть", - сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин приедет на военные учения "Запад-2021"

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о планах встречи с Путиным на саммите СНГ в Минске 15 октября. "Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений, договорились, что перед Высшим госсоветом он прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ... и мы обсудим конкретику", - сказал он.

Напомним, что президент России также собирается в Беларусь 4 ноября, на заседание Высшего госсовета Союзного государства, где будут утверждены 28 союзных программ. Об этом лидеры договорились недавно на встрече в Кремле.

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