Путин приедет в Минск в середине октября

Президент России Владимир Путин посетит Беларусь не только в ноябре, как сообщалось ранее, но уже и в октябре. "Да, такие планы есть", - сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о планах встречи с Путиным на саммите СНГ в Минске 15 октября. "Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений, договорились, что перед Высшим госсоветом он прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ... и мы обсудим конкретику", - сказал он.

Напомним, что президент России также собирается в Беларусь 4 ноября, на заседание Высшего госсовета Союзного государства, где будут утверждены 28 союзных программ. Об этом лидеры договорились недавно на встрече в Кремле.