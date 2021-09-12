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12.09.2021 22:59
Рубрика: Происшествия

Четверо погибли при аварийной посадке самолета в Иркутской области

В Приангарье идет спасательная операция после жесткой посадки самолета L-410 близ села Казачинское в районе реки Киренга. Сотрудники МЧС добрались до места крушения и начали эвакуировать пассажиров. Также уточнена информация о жертвах и пострадавших. Погибли четыре человека - это подтвердили в МЧС, областном правительстве и прокуратуре. Ранее говорилось, что жертв нет.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Иркутской области

Самолет L-410, совершавший рейс из Иркутска в село Казачинское, совершил аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта назначения. Как рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, пилотам пришлось уйти на второй круг, во время выполнения которого и случилась авария. При посадке машина развалилась. На борту находились два члена экипажа и 14 пассажиров. У выживших диагностированы переломы и черепно-мозговые травмы, одна пассажирка в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс".

В качестве основной версии произошедшего рассматривается отказ техники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Группировка спасателей в районе аварии увеличена с 22 до 50 человек.

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