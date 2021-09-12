Спасатели вытащили всех заблокированных из салона иркутского самолета

В Иркутской области завершены работы по деблокированию зажатых людей в салоне L-410. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, всех пассажиров удалось высвободить. Пострадавшим оказывается медпомощь.

Жесткая посадка самолета привела к гибели четырех человек, восемь получили травмы средней и тяжелой степени, еще у четверых незначительные повреждения. Всего на борту были 16 человек, включая двух пилотов.

Авария произошла при посадке в селе Казачинское. Пилотам пришлось уйти на второй круг, во время которого борт упал в реку Киренга.

На месте крушения работают 70 спасателей и 20 единиц техники. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.