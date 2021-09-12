Вдоль трассы "Таврида" появился портрет кота Мостика

Новости

ЦСКА ушел от поражения в матче против "Арсенала" 16:04
Посольство РФ: В аэропорту Праги задержали россиянина 15:46
Москву со вторника ждет резкое похолодание 15:42
Путин приедет на военные учения "Запад-2021" 15:21
Эпидемиолог рассказал, когда россияне смогут снять маски 15:11
Путин вспомнил про сломанный на тренировке нос 15:05
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей над морем 14:29
Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде 14:21
Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд 14:19
Секретарь СНБО Украины Данилов выступил за отказ от кириллицы 13:50
В Росрыболовстве рассказали о ценах на икру и красную рыбу 13:08
Полиция возбудила дело о краже медалей у теннисистки Весниной 12:53
Солистка легендарной диско-группы Baccara Мария Мендиола умерла в Мадриде 12:51
Премьер Беларуси заявил о рекордном внешнеторговом сальдо 12:48
В Подмосковье ранее судимый мужчина избил 9-летнюю девочку 12:28
Лукашенко принимает участие в стратегическом учении "Запад-2021" 11:59
Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы 11:28
В Москве 12 сентября установилась июльская погода 11:27
В Свердловской области попрощаются с известной телеведущей 11:25
Володин: Лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне 10:44
В Xiaomi не получали жалоб о блокировке своих смартфонов в Крыму 10:29
Аналитики выяснили, где живут самые экономные нарушители ПДД 09:57
В Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге патриарх отслужит Литургию 09:51
У теннисистки Весниной украли олимпийские медали 09:43
"Нафтогаз" подтвердил закупки более дорогого газа 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
12.09.2021 15:47
Рубрика: Культура

Вдоль трассы "Таврида" появился портрет кота Мостика

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

На 16-м километре трассы "Таврида" появился громадный портрет кота Мостика, который стал живым талисманом Крымского моста. Площадь мурала, выполненного на подпорной стене дорожной развязки, - 10 квадратных метров. Изображение видно водителям и пассажирам автомобилей, следующих в направлении Симферополя.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
Форум "Таврида.АРТ" соберет 5000 талантов со всей России

Авторами работы выступили восемь художников из Москвы, Краснодара и других городов России, которые участвуют в фестивале "Таврида.АРТ", что ежегодно проводится под Судаком.

Перед началом работы художники изучили десятки фотографий Мостика, чтобы как можно точнее передать облик кота. На создание изображения у них ушло четыре дня и около 400 аэрозольных баллончиков со специальными красками для нанесения на бетонные стены.

По словам одного из авторов гигантского портрета Ивана Разумовского, у автомобилистов нет необходимости тормозить, для того чтобы разглядеть рисунок, поскольку его видно издалека, сообщает РИА Новости.

В декабре 2019 года рисунок с Мостиком на руках мостостроителя украсил одну из опор Крымского моста.

Ранее руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин заявил, что в течение ближайших лет вдоль трассы "Таврида" планируется создать около 90 арт-объектов, благодаря чему та станет самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров. Например, ко Дню России в этом году команда художников Desarte365 арт-кластера "Таврида" изобразила на подпорной стене 265-го километра трассы под Севастополем монументальный крымский пейзаж в цветах государственного флага России.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Общество Ежедневник Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Видео

Главное сегодня

Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде
Стало известно о содержании документа ФБР о терактах 11 сентября
Володин: Лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне
МАГАТЭ и Тегеран договорились продолжать контакты по ядерной сделке
В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом
Михаил Пиотровский: На власть надо влиять, а искусство - понимать
Можно ли научить молодежь любить книги