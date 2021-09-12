Вдоль трассы "Таврида" появился портрет кота Мостика

На 16-м километре трассы "Таврида" появился громадный портрет кота Мостика, который стал живым талисманом Крымского моста. Площадь мурала, выполненного на подпорной стене дорожной развязки, - 10 квадратных метров. Изображение видно водителям и пассажирам автомобилей, следующих в направлении Симферополя.

Авторами работы выступили восемь художников из Москвы, Краснодара и других городов России, которые участвуют в фестивале "Таврида.АРТ", что ежегодно проводится под Судаком.

Перед началом работы художники изучили десятки фотографий Мостика, чтобы как можно точнее передать облик кота. На создание изображения у них ушло четыре дня и около 400 аэрозольных баллончиков со специальными красками для нанесения на бетонные стены.

По словам одного из авторов гигантского портрета Ивана Разумовского, у автомобилистов нет необходимости тормозить, для того чтобы разглядеть рисунок, поскольку его видно издалека, сообщает РИА Новости.

В декабре 2019 года рисунок с Мостиком на руках мостостроителя украсил одну из опор Крымского моста.

Ранее руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин заявил, что в течение ближайших лет вдоль трассы "Таврида" планируется создать около 90 арт-объектов, благодаря чему та станет самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров. Например, ко Дню России в этом году команда художников Desarte365 арт-кластера "Таврида" изобразила на подпорной стене 265-го километра трассы под Севастополем монументальный крымский пейзаж в цветах государственного флага России.